От Киану Ривза и Неймара до Максима Михайлова: звездное комьюнити киберспорта и видеоигр

Рассказываем о самых известных геймерах мира, России и Казани

Фото: Олег Тихонов

Компьютерные и видеоигры давно стали большой частью жизни для доброй половины населения планеты, а популярность киберспорта растет такими темпами, что скоро обгонит хоккей с футболом. Да и финансы в этой сфере крутятся все более солидные. Естественно, в этот добрый процент геймеров попадают и мировые звезды кино и спорта. О них и пойдет речь в нашем материале. О том, как голливудские звезды постепенно кочуют с больших экранов в мониторы, как качество игры хоккеистов и футболистов зависит от их «игрозависимости», и о том, кто из казанских спортсменов тоже не прочь потратить свободное время на популярные «игрушки».

Кинозвезды с голубых экранов перебираются в мониторы

На прошедшем недавно в Лос-Анджелесе представлении готовящейся к релизу и уже нашумевшей «игрушки» Cyberpank 77 от польского разработчика CD Project Red (который буквально разорвал индустрию серией игр «Ведьмак») миру было показано и лицо человека, который «подарил» свой внешний образ и голос одному из главных героев игры — главного героя боевиков 10-х годов Киану Ривза.

Все прекрасно знают, что Ривз — одиозный любитель помогать беднякам, ездить в метро и есть пончики на улице, им сегодня модно восхищаться в социальных сетях. Но до прошлой недели никто и не знал, что отныне он «втянут» еще и в игровую индустрию.

После продолжительного ролика с видами футуристичного мегаполиса, с характерной техно-музыкой и людьми с киберпротезами, на сцене объявился и сам голливудский «амбассадор» польской «игрушки». Ривз призвал всех геймеров в апреле следующего года отменить работу и дела, дабы засесть за новую симуляцию нерадужного будущего.

Однако каким бы ни был прогрессивным Киану, он все же далеко не пионер среди мировых кинозвезд, кто попробовал себя в игровой индустрии. Например, четыре года назад японский разработчик, бывший вице-президент компании Konami (создавшей, возможно, самую известную horror-вселенную Silent Hill) Хидэо Кодзима выпустил тизерный ролик и демоверсию долгожданной заключительной игры серии с рабочим названием Silent Hills P.T. Точнее, выпустила его новая студия Kojima Productions. На экране в какой-то момент появился любимец поклонников самой популярной в мире зомби-киновселенной «Ходячие мертвецы» «старичок» сериала Норман Ридус, играющий нелюдимого парня с непростым детством Дэрила.

Демоверсия, представленная на выставке Gamescom 2014 в Кельне повествовала о безымянном герое (Ридус), попавшем во временную петлю в доме, населенном призраками.

Вот только геймдизайнер Хидэо Кодзима что-то не поделил с режиссером игры Гильермо дель Торро, и проект распался до того, как игра увидела свет. Тогда японский дизайнер задумал совершенно новую «игрушку» Death Stranding, куда и перетянул Ридуса — не пропадать же «добру», больно уж лицо и голос у Нормана запоминающиеся. Да и сам американский актер давно заявлял о своей любви к играм и желании принять участие в крупном игровом проекте. В той же игре, кстати, Кодзима задействовал и датского актера Мадса Миккельсена.

— Я впервые увиделся с Норманом в январе 2016 года, и тогда у меня не было даже сценария игры, лишь идея в моей голове, — рассказывал Кадзима о своем новом проекте в интервью интернет-изданию Variety. — Я поделился ей с Норманом и сказал: «Это та игра, которую я хочу сделать, хочешь ли ты принять в ней участие?" — на что Ридус ответил согласием. Часто, когда мы оказываемся вместе, Норман говорит мне, что он уже не знает, куда дальше может зайти его популярность, но на данный момент он занимается игрой не ради славы, а лишь потому, что он сейчас считает нужным принять участие в подобном проекте.

Футболисты активно дружат с киберспортсменами и сами рубятся CS и Fortnite

Игроболезнь уже давно и глубоко проникла и в сферу большого профессионального спорта. Один из самых ярких и известных примеров — любовь форварда сборной Бразилии и ПСЖ Неймара к компьютерным играм. Причем именно к тем видам, которые представлены дисциплинами на киберспортивных турнирах — Fortnite, PUBG и Counter-Strike.

Неймар пропустил церемонию вручения «Золотого мяча» в декабре, а вместо этого стримил (играл в прямом эфире, — прим. ред.) новую часть Call of Duty со своими одноклубниками. Одно время бразилец выпрашивал отдельный сервер в PUBG у создателей игры. Любит Неймар и старую добрую Counter-Strike и однажды даже праздновал гол на чемпионате мира в России в стиле CS. В друзьях Неймара — все бразильские звезды киберспорта.

А самый неожиданный акт любви Неймара к играм произошел в новогодний вечер, когда Неймар решил опробовать новую для себя игру — Fortnite. Причем сделал он это в команде вместе с самым популярным стримером мира — Тайлером «Ninja» Блевинсом.

Судя по игре Неймара в последнем сезоне, кажется, киберспорт понемногу вытесняет его футбольные амбиции, и футболист все больше уходит в киберпространство.

Из российских же футболистов совсем недавно отметился своей любовью к киберспорту молодой полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов.

«Мне интересно изучать, как развиваются другие сферы деятельности помимо футбола, в чем мотивация людей. Читаю книги на разные темы, посещаю художественные выставки. Конечно, как и у многих людей, есть и встречи с друзьями, кафе, кино. Еще мы вместе увлекаемся киберспортом и болеем за команду Virtus.pro», — рассказал Игнатов «Р-Спорт».

Что касается Казани, то наиболее активными геймерами среди профессиональных спортсменов слывут волейболисты «Зенит-Казань», которые не прочь «порезаться» в Dota 2 по «сетке». А однажды, в преддверии крупнейшего международного киберспортивного турнира The International устроили свой турнир по этой игре. Самым норовистым волейболистом вроде как остается блокирующий команды Артем Вольвич, который не прочь ввернуть пару фраз из игры даже в интервью не на игровые темы. Но и «пулемет» Максим Михайлов тоже не прочь посидеть за клавиатурой или джойстиком часок-другой. Он играет под ником ZENMMMM, и если встретите его на картах «Доты», обязательно пожелайте удачи в следующем сезоне.

— Я, наверное, самый опытный игрок в команде. Играл еще когда была первая Dota, — рассказывает Михайлов клубному телевидению. — Еще когда наш «главарь» Артем не играл в нее, и по сравнению с ним — я Бог этой игры, — подтрунивал над одноклубником Максим.

— В этом году мы играем на выезде по-три четыре игры подряд — там можно скоротать время, — продолжает волейболист. — А дома уже не играю — нужно уделять время семье.

НХЛ vs Fortnite: хоккейные функционеры бьют тревогу, а хоккеисты бунтуют

А вот хоккеистам, в отличие от коллег из футбола, в последнее время все чаще перекрывают ходы в киберпространство и вынуждают отказываться от своих увлечений «игрушками». Дело в том, что за последние два года в НХЛ разразилась настоящая эпидемия «фортнайтозависимости».

Хоккеисты заигрываются в Fortnite в ночь перед матчами — в новую игру в жанре симулятора выживания, которая вышла лишь в 2017 году и сразу же стала одной из самых популярных в мире. И, следовательно, это серьезно влияет на их качество игры на льду.

Например, с 2018 года канадский клуб клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» ввел запрет на компьютерные игры, в частности на Fortnite. Об этом в октябре рассказал игрок команды Бо Хорват.

— Больше не будет Fortnite. С собой в дорогу нельзя брать видеоигры. Только обеды вместе с командой и время, проведенное с ребятами. Так что нам придется положить конец этому. Время в пути можно проводить другими способами, неважно, сидите ли вы с ребятами в комнате, в кино или занимаетесь вещами вне комнаты. Мы посещаем множество крутых городов, так что проводить все время в комнате за Fortnite — пустая трата времени, — поделился Хорват в интервью радио TSN 1040.

По мнению руководства «Кэнакс», компьютерные игры мешают хоккеистам и просто общаться на выездах, а следовательно, они теряют коммуникацию на льду и вне его. Официальный запрет на игры присутствует и во многих командах канадских лиг.

Помимо «Ванкувера», подвержены зависимости от Fortnite и множество хоккеистов других команд НХЛ. Некоторые игроки и вовсе берут на выездные матчи свои приставки и играют с партнерами в дороге и номерах отелей, а на следующий день выходят на лед «вареными». Дома в свободное время происходит то же самое.

Так, например один из самых известных любителей видеоигр Патрик Лайне не только не скрывает своего увлечения, но и активно показывает его в социальных сетях. По его словам, в играх нет никакой угрозы карьерам хоккеистов.

— Думаю, им просто нужно было найти какую-то причину провального сезона, — говорил Лайне про запрет «Ванкувера». — И мы вроде как заключили сделку: если мы играем так же, то отказываемся от своих PlayStation и не берем их в дорогу. Но не думаю, что это произойдет, — приводит слова Лайне издание Cinnabar.

Подверженность Fortnite — серьезная проблема, которая затронула не только большой спорт, но и все социальные сферы жизни обычных людей. Шутка ли, но с начала 2018 года в Великобритании в заявлениях на развод эту «игрушку» упомянули свыше 200 раз. Писали зарубежные СМИ и о случаях, когда десятилетние дети начали самостоятельно нанимать репетиторов, чтобы повысить навыки игры.