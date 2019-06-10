Сборная России не проиграла в Уфе ни сета и собрала рекордную аудиторию

Этот этап Лиги наций войдет в историю

Три победы подряд со счетом 3:0 — такого с мужской волейбольной сборной России не случалось давненько. А если учесть, что в соперниках у подопечных Туомаса Саммельвуо были итальянцы и американцы, которые боеспособны в любых составах, то результат откровенно впечатляет. О том, как в Виктора Полетаева в очередной раз вселился монстр, почему удалось собрать больше зрителей, чем год назад, и за что освистали Радия Хабирова — в репортаже «Реального времени» с заключительного игрового дня Лиги наций в Уфе.

Хоккейный болельщик

Накануне «Уфа-Арена» собрала практически аншлаг — на матч Россия — США пришло около 8 100 зрителей. Это даже больше, чем на топовых хоккейных матчах собирает хоккейный «Салават Юлаев». Больше за счет того, что по периметру площадки внизу установлены дополнительные места, чего невозможно сделать на хоккее.

— Мы много путешествуем, много где играем, но чувствуется, что здесь, в Уфе, болельщик скорее не волейбольный, а, наверное, хоккейный, — рассказал после одного из матчей главный тренер сборной Италии Джанлоренцо Бленджини. — Я не так часто бываю на хоккейных играх, но это что-то ближе к футбольному болению, которое является в Италии настоящим культом.

В первом матче заключительного игрового дня США предсказуемо обыграли Португалию. Правда, пришлось затратить довольно много времени — матч закончился в четырех партиях, и в каждой из них была борьба, кроме последнего сета. За Португалию пришла поболеть внушительная аудитория, состоящая из темнокожих студентов, говорящих на португальском языке. Они громко кричали, заводили свой сектор, но поддержка не помогла — сборная США прервала свою серию поражений и победила 3:1. Кстати, в Уфе в этом году не сыграли в итоге ни одного пятисетовика.

Накануне «Уфа-Арена» собрала практически аншлаг — на матч Россия — США пришло около 8 100 зрителей. Фото vk.com/volleyballvfv

Шляпников: «Мы готовили Ковалева, а сейчас пасует Кобзарь»

Одним из членов делегации сборной России является бывший главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников. Теперь уже в роли консультанта национальной команды он прокомментировал выступление россиян:

— Почти все матчи мне понравились. То, что я хотел увидеть, — увидел. Сборная России начинает набирать обороты, прогрессировать. У нас есть хороший шанс выиграть три игры и укрепить свое турнирное положение. Недавно закончился чемпионат России. Он очень сильный и вместе с тем сложный. Ребята играли в плей-офф, выложились. Сейчас, чтобы набрать форму, нужно определенное время. Команда потихоньку выкарабкивается на тот самый уровень, нужно лишь время. Спад после чемпионата естественный.

— Что думаете о сборной США?

— Им нет необходимости ломать копья. Даже непонятно, что у них на уме. США уже попали в Финал шести как хозяева турнира. Вчера они играли не оптимальным составом, но что будет сегодня, сложно сказать. Но вся основа присутствует здесь, кроме Мэттью Андерсона.

— Можете провести параллели между вашей прошлогодней сборной и нынешней?

— Параллели сложно проводить. Это другой тренер, другие методики, приоритеты. У нас капитаном был Дмитрий Волков, сейчас им стал Игорь Кобзарь. Мы готовили Ковалева для передачи, но сегодня пасует Кобзарь. Он видит игру по-другому, нежели видели мы.

Все сильнейшие игроки на данный момент у него в обойме. За исключением Михайлова, которому дали отдохнуть, Мусэрского, который пошел на плановую операцию, и Вольвича, которому дали отдохнуть после Лиги чемпионов. Все идет в штатном порядке. Все, кого он хотел видеть в сборной, у него есть. Остальное будет зависеть от того, как быстро команда наберет форму и сплотится, чтобы показать максимум.

Самым результативным в составе россиян стал Полетаев, набравший 11 очков. Фото volleyball.world

Полетаев снова неудержим, а Хабирова освистали

Вечерний матч России с Италией начался с равной борьбы. До счета 8:8 команды сохраняли игровой паритет, однако Джанелли и компании удалось сделать четырехочковый рывок — 12:8. На подачах Клюки разрыв удалось хоть немного сократить, но итальянцы снова прибавили — 16:11. После эйса Полетаева (14:16) главный тренер итальянцев взял таймаут, однако это не помогло — Виктор дважды подряд подал навылет и сравнял счет. В одном из эпизодов соперник россиян хотел было взять просмотр на правомерность попадания в поле, но запасные Италии все как один показывали точное попадание, впрочем, его же показал и главный тренер команды. Так очко в очко команды шли до счета 28:27 в пользу России, пока Дмитрию Волкову не удался отличный пайп в доигровке, принесший победу в стартовом сете. В этой партии самым результативным в составе россиян стал Полетаев, набравший 11 очков.

«Пушка» Виктора не давала сбоев и во втором сете — очередной эйс от диагонального сборной России сделал счет 10:6, в следующем розыгрыше его мощная подача позволила выбить итальянцев с приема и здорово разыграть доигровочный мяч. При счете 16:11 и техническом перерыве ведущий на арене объявил о присутствии на матче исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Арена, правда, встретила объявление без особого энтузиазма.

Тем временем очередные эйсы от Полетаева полетели при счете 19:13 в пользу россиян. Команда Туомаса Саммельвуо, кажется, при большом отрыве в счете в свою пользу играет даже задорнее и веселее, и ни о какой расслабленности речи даже не может быть — 25:16. Еще одной отличительной особенностью команды под руководством финна является та самая волейбольная философия, о которой он говорит во всех своих интервью и комментариях. И заключается она в постоянной поддержке командного духа, хоть после победных розыгрышей, хоть после неудачных.

Третья партия получилась похожей на вторую и по счету (25:18), и по происходившему на площадке. Виктор Полетаев и Дмитрий Волков вновь «зажигали», а Игорь Кобзарь еще и чуть чаще стал подключать первый темп. В итоге россияне допустили даже чуть больше ошибок, чем соперник (22-20), но имели почти двукратное преимущество на блоке (9-5) и трехкратное на подаче (9-3). Лучшим бомбардиром, как и в субботу в игре против США, стал Полетаев, набравший 17 очков.

Таким образом, в Уфе сборная России не отдала соперникам ни сета. В прошлом году были даже поражения и, например, упорнейший матч с низкорослой командой Китая. Хотя, можно сказать, что в нынешнем уфимском этапе названия сборных были посильнее, чем в прошлогоднем.

Фото vk.com/russiamensvolley

Мне очень нравится, что мы прибавляем от игры к игре. Здесь в Уфе получился отличный уикенд

«Это лучшее, что мы проводили в России за всю волейбольную историю»

Туомас Саммельвуо после игры выглядел не столько довольным, сколько смущенным. Его много поздравляли и хвалили.

— Мне очень нравится, что мы прибавляем от игры к игре. Здесь в Уфе получился отличный уикенд. Мы стараемся расти. Рад, что получилось на этой неделе, зато были сложности на прошлой.

— Что вы сделали с Полетаевым, которого, кажется, не остановить?

— Мы прекрасно знаем, как Витя может играть. Но невозможно весь год быть в оптимальной форме, это нужно понимать. Стараемся давать всем игрокам отдохнуть, когда это возможно. У нас командная игра, где все не зависит лишь от одного волейболиста.

— Впереди трудный выезд на этапы Лиги наций в Иран и Австралию…

— Пока что я не могу сказать, кто из игроков точно поедет туда. Но понятно, что замены будут.

Генеральный директор Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Михаил Подлозный по окончании этапа в Уфе самостоятельно организовал пресс-подход, чтобы сказать важные слова. Когда люди из федерации начали его представлять журналистам, то Михаил Николаевич перебил и сказал:

— Да бросьте, пол-Уфы меня уже и так знает.

— Как вам нынешний этап Лиги наций в России?

— Я могу честно сказать, что этот уфимский этап — лучшее соревнование по волейболу, которое мы проводили когда-либо в России. Это честно, я видел многое. Но здесь заявление можно подтвердить и цифрами — мы собрали на «Уфа-Арене» на четыре с половиной тысячи человек больше, чем в прошлом году. Мы старались как можно лучше усовершенствовать наши же высокие требования. Спасибо Уфе, спасибо Башкортостану и всем болельщикам, приехавшим из других городов. Мы много говорим про культуру боления в Польше, в Италии, но, поверьте, в Уфе было не хуже. Они нам могут позавидовать.