Трамп заявил о готовности приехать 16 мая в Стамбул для возможного участия в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов 16 мая приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах по Украине. Об этом пишет RT.

Накануне Трамп допустил возможность встречи с лидером России Владимиром Путиным в Турции, если она будет способствовать завершению конфликта. Однако он отметил, что его плотный график на четверг, 15 мая, может помешать проведению переговоров в этот день. Глава Белого дома подчеркнул, что эффективность встречи для достижения мира является ключевым условием.

Напомним, на сегодня запланированы переговоры между Россией и Украиной. Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский, помощник президента, который также руководил переговорами в 2022 году. В составе делегации также замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.