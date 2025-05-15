Дропперам в России ограничили переводы до 100 тыс. рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

С 15 мая в России вступили в силу новые ограничения для дропперов — людей, которые используют чужие банковские карты для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим более 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили РИА «Новости».

Эти меры касаются только тех, чьи данные находятся в базе Банка России о мошеннических операциях.

Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам. База формируется на основе сведений от кредитных организаций о случаях мошенничества, а также данных от правоохранителей. Если сведения о клиенте попадают в эту базу, банк может заблокировать его карту или закрыть доступ к онлайн-банкингу.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Центробанк объяснил, что лимит в 100 тыс. рублей позволяет гражданам совершать необходимые переводы, но одновременно предотвращает вывод и обналичивание похищенных средств. Если дропперу нужно перевести больше этой суммы, ему придется обратиться в банк с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.

Важно уточнить, что это ограничение не распространяется на платежи в адрес юрлиц. Таким образом, дропперы смогут продолжать использовать свои карты для покупок в магазинах, на маркетплейсах и для оплаты коммунальных услуг.

Анастасия Фартыгина