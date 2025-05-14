В Москве задержан топ-менеджер издательства «Эксмо» и сотрудники Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ*

По данным самого издательства «Эксмо», дело было возбуждено именно из-за книг, выпущенных издательством Popcorn Books

В Москве задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек. Все они подозреваются в причастности к уголовному делу об экстремизме. Как сообщают источники ТАСС, дело связано с распространением запрещенной информации, в частности с пропагандой ЛГБТ*.

Задержания произошли в рамках расследования, инициированного по книгам другого издательства, Popcorn Books. По данным самого издательства «Эксмо», дело было возбуждено именно из-за книг, выпущенных этим издательством. В ответ на эти события юристы компании пытаются получить дополнительную информацию по делу, однако других подробностей пока нет.

В рамках расследования были также проведены обыски, в ходе которых сотрудники силовых органов изъяли ряд материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. По информации, полученной от сотрудников «Эксмо», они не смогли получить копию постановления об изъятии и получили только устные пояснения о связи дела с пропагандой ЛГБТ*.

* движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ

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Екатерина Петрова