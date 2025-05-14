Рекордный трафик зафиксирован на трассе М-12 «Восток» в майские праздники

Фото: Динар Фатыхов

В «Автодоре» сообщили о рекордном трафике на автомагистрали М-12 «Восток» от Москвы до Казани 1 мая. Легковые и грузовые автомобили проехали в этот день в общей сложности 21,5 млн километров, что на 29% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.



Напомним, что движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Протяженность трассы составляет 810 км, и она проходит по территории пяти регионов России — Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.

Строительство участка трассы М-12 «Восток» — дороги Дюртюли — Ачит — будет завершено в середине лета текущего года.

Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в текущем году, а до Тюмени — в 2026-м.

Правительство утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени в ноябре 2023 года. Общая протяженность трассы М-12 «Восток» от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км. Продление трассы позволит значительно сократить время в пути между крупными городами и повысит транспортную доступность регионов.

Рената Валеева