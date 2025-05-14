Дудин: «Между Татарстаном и палестинским народом сложились добрые и дружеские отношения»

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором провинции Хеврон Халедом Дудином. Губернатор прибыл в Казань для участия в работе XVI KazanForum, сообщила пресс-служба главы республики.

Минниханов выразил обеспокоенность драматичными событиями, происходящими в Палестине.

— Позиция нашего президента по данной ситуации хорошо известна — Россия всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН, прежде всего, за создание независимого суверенного палестинского государства, — подчеркнул раис республики.

Он отметил, что Татарстан поддерживает контакты с Палестиной.

Раис Татарстана подчеркнул, что между Казанью и Хевроном подписано соглашение об установлении партнерских отношений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Халед Дудин поблагодарил руководство республики за внимание к сотрудничеству с Палестиной.

— Между Татарстаном и палестинским народом сложились добрые и дружеские отношения. С нами в Казань приехала наша бизнес-делегация, руководитель Союза Торгово-промышленных палат Палестины. К сожалению, на данный момент наша страна находится в очень сложной ситуации. Мы призываем к миру и надеемся, что наши чаяния будут услышаны. Спасибо Вам за поддержку, — сказал губернатор провинции Хеврон.



Рената Валеева