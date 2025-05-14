СК: Гасанов заочно арестован по обвинению в легализации средств на сумму свыше 20 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Следком расследует уголовное дело блогера Гусейна Гасанова. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы Гасанов уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости законности владения, пользования и распоряжения этими средствами он легализовал их часть на сумму более 20 млн рублей посредством финансовых операций.

Поскольку Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Он объявлен в международный розыск.

По ходатайству следователей столичного СК судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Рената Валеева