В Анапе приостановят взимание туристического налога из-за последствий разлива нефти

Фото: Рената Валеева

Мэр Анапы Василий Швец поддержал предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о временной отмене туристического налога в муниципалитетах, продолжающих ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе зимой. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

— В Анапе приостановят сбор туристического налога до конца года. Мэр курорта Василий Швец поддержал озвученное губернатором Краснодарского края предложение о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС после разлива нефтепродуктов, — говорится в сообщении мэрии.

Соответствующий нормативный акт будет принят на ближайшей сессии Совета города.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В администрации Анапы отметили, что отмена налога поможет поддержать объекты курортной сферы и станет дополнительным стимулом для привлечения туристов в регион. Приостановка взимания налога будет действовать до конца текущего года.

Напомним, в декабре прошлого года два нефтяных танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к разливу мазута в Черное море. В связи с этим в Краснодарском крае и Крыму был введен режим ЧС.

Рената Валеева