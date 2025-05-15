Рустам Минниханов встретился с зампредседателя правительства Афганистана

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя правительства Афганистана муллой Абдулом Гани Барадаром на полях KazanForum-2025 в «Казань Экспо».

Минниханов поблагодарил афганскую делегацию за участие в форуме, отметив, что визит способствует развитию двустороннего взаимодействия. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, транспортной сфере и области халяль, а также гуманитарное партнерство в образовании и культуре.

Абдул Гани Барадар выразил благодарность за приглашение на форум и подтвердил заинтересованность в развитии отношений с Татарстаном.

Напомним, что сегодня делегация из Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла на Международный экономический форум в Казани.

Матвей Гавриков