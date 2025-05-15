Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +19 градусов

Будет облачно с прояснениями

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8–13 м/с, местами порывами 15–20 м/с, локально до 24 м/с. Утром ожидается порядка +11 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +14 до +19 градусов, в Казани — от +15 до +17 градусов.

Галия Гарифуллина