Путин поздравил российских школьников с триумфом на Менделеевской олимпиаде

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сборной команде российских школьников в связи с их триумфальным выступлением на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, прошедшей в Бразилии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Напомним, два казанских школьника стали золотыми медалистами олимпиады. Победителями стали: ученик лицея-интерната №2 Альберт Семенов и ученик гимназии №19 — Рашит Фасхутдинов.

— Вы достойно представили Россию на этих престижных соревнованиях, продемонстрировали глубокие знания, выдержку и командную сплоченность, умение побеждать в честной борьбе с талантливыми сверстниками из многих стран. И потому все десять участников нашей сборной заслуженно были награждены золотыми медалями — впервые за всю историю проведения Международной Менделеевской олимпиады, — подчеркнул президент.

Президент выразил уверенность в том, что неординарный творческий, интеллектуальный потенциал и яркие лидерские качества будут и в дальнейшем помогать школьникам добиваться намеченных целей в учебе и в выбранной профессии.

Особо был отмечен большой созидательный вклад организаторов олимпиады в укрепление международного научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+. Президент пожелал школьникам успехов и всего самого доброго.



Рената Валеева