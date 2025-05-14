Минниханов встретился с министром спорта Чечни Ахматом Кадыровым

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром Чечни по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Кадыров выразил благодарность Рустаму Минниханову за теплый прием, оказанный чеченской делегации.

— Каждый визит в Татарстан приносит особую радость, мы с нетерпением ждем новых встреч. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров высоко ценит ваши отношения и гордится успехами и достижениями народа Татарстана, — подчеркнул министр.

Он отметил, что между регионами подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, способствующее совместной работе в различных направлениях, включая развитие физкультуры и спорта.

— Мы намерены усилить эту работу, развивать совместные программы и проекты, — заявил Кадыров.

Минниханов передал слова приветствия главе Чечни Рамзану Кадырову, поблагодарив за особое внимание вопросам развития сотрудничества между Татарстаном и республикой.

В октябре прошлого года Минниханов вручил орден «Дуслык» сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму. Орден — это вторая по значимости государственная награда Татарстана.

Рената Валеева