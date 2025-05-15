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Российские войска освободили Новоалександровку и Торское в ДНР

12:20, 15.05.2025
Российские войска освободили Новоалександровку и Торское в ДНР
Фото: Анна Сейтумерова

Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенных пунктов Новоалександровка и Торское в Донецкой Народной Республике.

— В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР.

Матвей Гавриков

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