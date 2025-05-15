Российские войска освободили Новоалександровку и Торское в ДНР
Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенных пунктов Новоалександровка и Торское в Донецкой Народной Республике.
— В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, что вчера российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР.
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