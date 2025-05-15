МИД РФ высказались о целях России в переговорах в Турции по Украине
В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) сообщили о российских целях на переговорах в Турции по Украине.
— Смысл предложенных Путиным переговоров в Стамбуле — устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Переговоры между Россией и Украиной запланированы на 15 мая. Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский, помощник президента, который также руководил переговорами в 2022 году. В составе делегации также замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
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