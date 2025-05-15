Скончался один из создателей водородной бомбы Ричард Гарвин
Американский физик Ричард Гарвин, один из создателей первой в мире водородной бомбы, скончался в возрасте 97 лет, сообщает РИА. «Новости» со ссылкой на NYT.
Гарвин был советником ряда американских президентов и участвовал в разработке разведывательных систем для Пентагона.
Он выступал за развитие системы контроля ядерных вооружений и в одном из интервью признался, что считает создание водородной бомбы ошибкой.
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