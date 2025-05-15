Скончался один из создателей водородной бомбы Ричард Гарвин

Фото: Динар Фатыхов

Американский физик Ричард Гарвин, один из создателей первой в мире водородной бомбы, скончался в возрасте 97 лет, сообщает РИА. «Новости» со ссылкой на NYT.

Гарвин был советником ряда американских президентов и участвовал в разработке разведывательных систем для Пентагона.

Он выступал за развитие системы контроля ядерных вооружений и в одном из интервью признался, что считает создание водородной бомбы ошибкой.

Матвей Гавриков