Переговоры России и Украины начнутся в Стамбуле после обеда
Переговоры между российской и украинской делегациями стартуют в Стамбуле после обеда. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
— Ориентировочно после обеда, — уточнил источник.
Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной пройдут с 10:00 по московскому времени.
Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский, помощник президента, который также руководил переговорами в 2022 году. В составе делегации также замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Накануне президент России Владимир Путин, 14 мая, собрал совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам. На встрече, состоявшейся накануне вылета российской делегации, присутствовали ключевые фигуры:
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- руководитель Росгвардии Виктор Золотов;
- секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
- начальник Генштаба Валерий Герасимов;
- глава ФСБ Александр Бортников.
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