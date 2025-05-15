Переговоры России и Украины начнутся в Стамбуле после обеда

Фото: Динар Фатыхов

Переговоры между российской и украинской делегациями стартуют в Стамбуле после обеда. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

— Ориентировочно после обеда, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной пройдут с 10:00 по московскому времени.

Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский, помощник президента, который также руководил переговорами в 2022 году. В составе делегации также замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Накануне президент России Владимир Путин, 14 мая, собрал совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам. На встрече, состоявшейся накануне вылета российской делегации, присутствовали ключевые фигуры:

министр иностранных дел Сергей Лавров;

министр обороны Андрей Белоусов;

руководитель Росгвардии Виктор Золотов;

секретарь Совбеза Сергей Шойгу;

начальник Генштаба Валерий Герасимов;

глава ФСБ Александр Бортников.

Анастасия Фартыгина