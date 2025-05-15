Новости общества

11:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Переговоры России и Украины начнутся в Стамбуле после обеда

09:50, 15.05.2025
Переговоры России и Украины начнутся в Стамбуле после обеда
Фото: Динар Фатыхов

Переговоры между российской и украинской делегациями стартуют в Стамбуле после обеда. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

— Ориентировочно после обеда, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной пройдут с 10:00 по московскому времени.

Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский, помощник президента, который также руководил переговорами в 2022 году. В составе делегации также замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Накануне президент России Владимир Путин, 14 мая, собрал совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам. На встрече, состоявшейся накануне вылета российской делегации, присутствовали ключевые фигуры:

  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • руководитель Росгвардии Виктор Золотов;
  • секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
  • начальник Генштаба Валерий Герасимов;
  • глава ФСБ Александр Бортников.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также