Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся в 10.00 во дворце Долмабахче

Фото: Динар Фатыхов

Переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле во дворце Долмабахче начиная с 10.00 по московскому времени. Место встречи выбрано не случайно — именно здесь проходили переговоры в 2022 году.

По информации ТАСС и «РИА Новости», российская делегация уже прибыла в Турцию. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в Стамбуле в ночь на 15 мая, а делегация была замечена в аэропорту Ататюрка ранним утром.

Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский, помощник президента, который также руководил переговорами в 2022 году. В составе делегации также замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

На переговорах со стороны Украины ожидаются президент Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров. Зеленский ранее заявил, что готов ждать российского президента Владимира Путина на переговорах «лично».

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Анастасия Фартыгина