США и Катар заключили экономические соглашения на $1,2 трлн

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США и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в экономической сфере на общую сумму в $1,2 трлн, сообщила пресс-служба Белого дома.

— Сегодня президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром, которое приведет к экономическому сотрудничеству объемом минимум $1,2 трлн, — говорится в официальном заявлении.

В рамках этого соглашения были объявлены контракты на общую сумму $243,5 млрд между США и Катаром, включая крупные поставки самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace для Qatar Airways.

Катар планирует закупить у США 210 лайнеров моделей Boeing 787 Dreamliner и Boeing 777X, оснащенных двигателями GE Aerospace. Сумма этой сделки оценивается примерно в $200 млрд.

В Белом доме отметили, что объем торговли между США и Катаром в 2024 году составил $5,64 млрд, при этом экспорт США в Катар достиг $3,8 млрд, а импорт из Катара — $1,8 млрд.

Помимо авиационной отрасли, соглашения охватывают и сферу обороны. Компания Raytheon заключила с Дохой контракт на $1 млрд на поставку систем борьбы с беспилотниками FS-LIDS, что сделает Катар первым иностранным оператором этого оружия. General Atomics поставит Катару беспилотники MQ-9B на сумму $2 млрд.

Вашингтон и Доха также намерены укреплять партнерство в сфере обороны, выделив на эти цели $38 млрд, в том числе на укрепление ПВО, безопасности на море и на функционирование военно-воздушной базы «Аль-Удейд».

Рената Валеева