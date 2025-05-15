В Казани прошло торжественное открытие экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
В Казани прошло торжественное открытие XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
В этом году в мероприятии участвуют высокопоставленные гости, включая вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина и главу республики Рустама Минниханова. Форум собрал экспертов и представителей бизнеса из разных стран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество между Россией и исламскими государствами.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что мероприятия такого масштаба свидетельствуют о глубоких связях между Россией и исламскими государствами.
— Масштаб мероприятия, количество и представительство участников, широкая география стран — все это говорит о том, что Россию и исламские государства объединяют не только общие интересы, но и глубокое уважение друг к другу, — подчеркнул он.
Хуснуллин также сообщил, что товарооборот между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на 44% и составил $163 млрд по итогам прошлого года. Это подтверждает активное развитие экономических связей между странами. Кроме того, зампредседателя правительства уточнил, что количество туристов из исламских стран в Россию возросло в 2,5 раза, преодолев отметку в 20 млн человек.
Также замгенсекретаря Организации исламского сотрудничества по экономическим вопросам доктор Ахмад Кавеса Сенгендо приветствовал участников форума и подчеркнул значение халяль-продукции в России и мире.
- Он уточнил, что мировой оборот халяльной продукции ожидается на уровне $7,7 трлн в 2025 году и вырастет до $9,45 трлн к 2034 году.
Сенгендо добавил, что Россия играет важную роль на этом рынке, где оборот халяль-товаров вырос на 35%.
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