В России за сутки потушено 50 лесных пожаров, продолжается борьба с огнем в семи регионах

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За прошедшие сутки на территории России ликвидировано 50 лесных пожаров в 10 регионах. Продолжаются работы по тушению 61 лесного пожара в семи регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В ликвидации возгораний задействовано 3 973 человека, 598 единиц техники и 10 воздушных судов. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляет 31 воздушное судно.



В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах. Особый противопожарный режим действует в 46 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 84.

— Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 847 работников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Коми, ХМАО, Иркутской области, Якутии, Бурятии, — добавили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Анастасия Фартыгина