Движение на М-12 «Восток» в сторону Казани восстановили
Движение по левой полосе на 262 км трассы М-12 «Восток» в направлении Казани вновь открыто. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».
Ранее на этом участке дороги произошло ДТП, из-за которого движение было полностью перекрыто.
По информации дорожной компании «Автодор», для объезда места аварии был организован съезд с трассы на 258 км. Теперь водители могут продолжить свой путь.
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