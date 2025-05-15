Движение на М-12 «Восток» в сторону Казани восстановили

Фото: Динар Фатыхов

Движение по левой полосе на 262 км трассы М-12 «Восток» в направлении Казани вновь открыто. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Ранее на этом участке дороги произошло ДТП, из-за которого движение было полностью перекрыто.

По информации дорожной компании «Автодор», для объезда места аварии был организован съезд с трассы на 258 км. Теперь водители могут продолжить свой путь.

Анастасия Фартыгина