Шадриков представил опыт экологического развития Казани на KazanForum 2025
В рамках международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошла сессия, посвященная экологии промышленных городов. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков выступил с докладом об экологическом развитии Казани.
Министр подчеркнул лидирующие позиции Татарстана среди регионов России по уровню устойчивого развития и интеграции ESG-критериев в деятельность. Республика заняла второе место в ESG-рэнкинге субъектов РФ за 2023 год и удерживает эту позицию в 2024 году. В текущем году в рейтинг включены 130 показателей.
С 2019 на природоохранные мероприятия потратили 17,6 млрд рублей. Крупнейшие экологические проекты в столице республики:
- рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани;
- рекультивация Самосыровского полигона;
- реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани.
Положительная динамика экологических показателей: с 2018 года при росте ВРП Казани в 1,6 раза наблюдается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 27,1 тысяч тонн или на 26,6%, а также снижение общего объёма сброса воды в природные поверхностные водные объекты на 10,7 млн куб. м или 6,1%.
Важное направление работы министерства — мониторинг окружающей среды. В Казани функционируют пять автоматических станций контроля за загрязнением воздуха и две передвижные экологические лаборатории. За год проводится более 1,3 млн измерений по 29 загрязняющим веществам. Кроме того, ведутся наблюдения за гидрохимическим состоянием поверхностных вод в 15 пунктах мониторинга по 17 загрязняющим веществам.
Перспективные проекты включают расчистку русла реки Ноксы с притоками протяженностью более 27 км в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2028 году, а также программы экологического просвещения.
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