Шадриков представил опыт экологического развития Казани на KazanForum 2025

Фото: Динар Фатыхов

В рамках международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» прошла сессия, посвященная экологии промышленных городов. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков выступил с докладом об экологическом развитии Казани.

Министр подчеркнул лидирующие позиции Татарстана среди регионов России по уровню устойчивого развития и интеграции ESG-критериев в деятельность. Республика заняла второе место в ESG-рэнкинге субъектов РФ за 2023 год и удерживает эту позицию в 2024 году. В текущем году в рейтинг включены 130 показателей.

С 2019 на природоохранные мероприятия потратили 17,6 млрд рублей. Крупнейшие экологические проекты в столице республики:

рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани;

рекультивация Самосыровского полигона;

реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Положительная динамика экологических показателей: с 2018 года при росте ВРП Казани в 1,6 раза наблюдается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 27,1 тысяч тонн или на 26,6%, а также снижение общего объёма сброса воды в природные поверхностные водные объекты на 10,7 млн куб. м или 6,1%.

Важное направление работы министерства — мониторинг окружающей среды. В Казани функционируют пять автоматических станций контроля за загрязнением воздуха и две передвижные экологические лаборатории. За год проводится более 1,3 млн измерений по 29 загрязняющим веществам. Кроме того, ведутся наблюдения за гидрохимическим состоянием поверхностных вод в 15 пунктах мониторинга по 17 загрязняющим веществам.



Перспективные проекты включают расчистку русла реки Ноксы с притоками протяженностью более 27 км в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2028 году, а также программы экологического просвещения.

Рената Валеева