Рустаму Минниханову представили первые результаты пилотного проекта «Теплая страна»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» встретился с членом правления ООО «СИБУР» Павлом Ляховичем и председателем Совета директоров «Группа Полипластик» Львом Гориловским. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече обсуждалась реализация пилотного проекта «Теплая страна» в Татарстане, который СИБУР анонсировал в сентябре 2024 года. Он направлен на существенное увеличение возможности теплосбережения, вариантов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и утепления фасадов многоквартирных домов с использованием полимерных решений. Рустаму Минниханову презентовали концепцию и шаги, которые были предприняты в рамках проекта.



Также была затронута тема разработки комплексного подхода к программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

— Крайне важно, чтобы при реализации объектов учитывался вопрос эффективного расходования средств. Речь о выборе проектных решений, которые позволят избежать повторного расходования финансирования на одни и те же объекты инфраструктуры в течение как можно более долгого периода времени. В этой связи нужно на нормативном уровне закрепить необходимость учета оценки стоимости жизненного цикла трубной продукции при модернизации ЖКХ. В коммунальной инфраструктуре срок службы решений — ключевой параметр эффективности, — сказал Лев Гориловский.