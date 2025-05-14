Михаил Мишустин назначил нового заместителя руководителя ФАС России

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Адили Вяселевой замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Ранее Вяселева занимала должность руководителя управления регулирования транспорта ФАС. В новой должности она будет курировать ключевые направления деятельности ведомства, включая управление контроля агропромышленного комплекса, управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, а также управление регулирования связи и информационных технологий.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, эти сферы до конца 2024 года находились в зоне ответственности заместителя главы ФАС Карины Таукеновой, которая в декабре прошлого года была освобождена от должности по собственной просьбе.





Рената Валеева