Белоруссия откроет генеральное консульство в Казани

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министерство иностранных дел России сообщило о согласии правительства России на открытие генеральных консульств Республики Беларусь в Казани и Уфе. Об этом сообщили в МИД России.

— До белорусских коллег была доведена официальная информация о согласии правительства Российской Федерации на открытие генеральных консульств Республики Беларусь в Казани и Уфе. Партнерам переданы ноты соответствующего содержания, — заявили в МИД России.

Напомним, что недавно правительство России дало согласие на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе. Об этом стало известно в ходе встречи замминистра иностранных дел Евгения Иванова с замминистра иностранных дел Республики Беларусь Евгением Шестаковым.

Матвей Гавриков