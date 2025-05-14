Минздрав предложил увеличить выплаты победителям конкурса врачей на миллион

Фото: Динар Фатыхов

Минздрав России предложило увеличить размер денежного поощрения для победителей ряда номинаций Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, денежное поощрение для победителей номинаций «За верность профессии», «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», «За создание нового направления в медицине», «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий», а также «Специальной номинации» будет увеличено с 3 млн рублей до 4 млн рублей.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Речь идет о Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, проводимом с 2020 года. Конкурс проходит в несколько этапов.

В Минздраве пояснили, что увеличение размера выплат связано с необходимостью повысить престиж профессии медработника. Расходы покроют из федерального бюджета. Выплаты занявшим вторые и третьи места останутся прежними: 300 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно.

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Рената Валеева