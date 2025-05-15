В Казани предложение сдаваемых квартир выросло на 7,2% в начале мая

Фото: Максим Платонов

Медианная ставка долгосрочной аренды в Казани не изменилась за майские праздники и осталась на уровне 45 000 рублей. По данным «Яндекс Аренды», с начала года стоимость аренды в городе снизилась на 9,7%, хотя за год выросла на 12,5%.

В первой декаде мая медианная ставка аренды по 16 городам-миллионникам составила 33 000 рублей, сократившись на 0,7% по сравнению с апрелем. Предложение съемного жилья в этих городах уменьшилось в среднем на 4%.

В самой Казани, несмотря на стабильную стоимость, отмечается рост предложения на 7,2%. В других крупных городах наблюдалась разная динамика: в Нижнем Новгороде цены снизились на 6,6%, в Воронеже — на 4,9%, а в Москве и Санкт-Петербурге, напротив, выросли на 0,8% и 0,5% соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению Романа Жукова, руководителя сервиса «Яндекс Аренда», текущая ситуация отражает стандартные сезонные колебания рынка. Снижение активности в мае связано с праздниками и подготовкой к летнему сезону отпусков. Часть владельцев высокобюджетного жилья временно прекращают сдавать квартиры, а некоторые собственники снижают цены для быстрой сдачи до начала сезона отпусков.

Напомним, что, по данным экспертов, в первом квартале 2025 года Татарстан показал существенный рост зарплатных предложений для риелторов, заняв четвертое место в рейтинге регионов России.

Матвей Гавриков