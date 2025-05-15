В России продлят отпуск для родителей, ухаживающих за больными детьми

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Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым намерены внести законопроект, который позволит продлевать оплачиваемый отпуск для работников, ухаживающих за больными детьми. Об этом сообщили РИА «Новости».

Согласно пояснительной записке к документу, изменения в Трудовой кодекс России предполагают, что ежегодный оплачиваемый отпуск можно будет продлить или перенести в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за ребенком. В настоящее время такая возможность существует только при наличии листка нетрудоспособности.

— Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников — возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, получить заряд энергии для продолжения результативной работы, — уточнил Нилов. Он добавил, что планирование отпуска для семей с детьми всегда является сложной задачей, особенно если ребенок заболевает перед или во время отпуска.



Анастасия Фартыгина