Минниханов обсудил сотрудничество с «Газпром-медиа холдингом»

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором АО «Газпром-медиа холдинг» Александром Жаровым. Об этом сообщила его пресс-служба.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Татарстаном и крупнейшим российским медиахолдингом, в частности поддержку проектов республики на международной арене. «Газпром-медиа холдинг» представлен на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025», проходящем в эти дни в Казани.

«Газпром-медиа холдинг» — крупнейший медиахолдинг России, охватывающий все медиасферы: информационное вещание, развлекательное телевидение, кино, производство и дистрибуцию контента, цифровые сервисы, радио, прессу и онлайн-издания, инфлюенс-маркетинг и продажи рекламы. Штаб-квартира компании располагается в Санкт-Петербурге.

Ранее Минниханов встретился с замминистра торговли Турции Махмутом Гюрджаном.

Рената Валеева