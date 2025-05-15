Обвиняемый в отмывании 20 млн рублей блогер Гасанов покинул Россию еще в феврале

Фото: Максим Платонов

Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании 20 млн рублей, покинул Россию в конце февраля 2025 года и объявлен в международный розыск, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По данным следствия, в 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей и легализовал более 20 млн рублей путем финансовых операций.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба подавала в суд на Гасанова за неуплату налогов, а его счета были заморожены. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.

Анастасия Фартыгина