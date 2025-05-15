Российскую ученую арестовали в США за контрабанду эмбрионов лягушки

Фото: Реальное время

Российская ученая Ксения Петрова, работающая в Гарвардском университете, была арестована в США за попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки. Ей грозит до 20 лет тюрьмы, заявил Минюст штата Массачусетс. Об этом сообщило РИА «Новости».

Петрову задержали в аэропорту Бостона 16 февраля 2025 года после прилета из Парижа. Сначала она отрицала наличие незадекларированных эмбрионов в багаже, но позже призналась в их транспортировке.

— Ксения Петрова была обвинена в уголовном преступлении по одному пункту контрабанды товаров в США, — говорится в официальном заявлении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Во время допроса под присягой она утверждала, что не знала о необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну. Однако на ее телефоне были найдены сообщения от коллеги, который предупреждал ее о необходимости декларирования.

Помимо возможного тюремного срока, Петровой может быть назначен штраф до 250 тыс. долларов. Ее вина еще не доказана в суде. Представители Минюста США также потребовали депортации Петровой на родину.

Анастасия Фартыгина