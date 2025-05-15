Российских пенсионеров освободят от налога на садовые дома
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить пенсионеров от уплаты налога на садовые дома площадью более 50 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Соавтором инициативы стал лидер партии Сергей Миронов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения будут внесены в Налоговый кодекс России, добавится «единственный садовый дом» в список объектов, освобождаемых от налога.
Кроме пенсионеров, льгота может распространяться на другие категории граждан, такие как инвалиды, ветераны войны и Герои Советского Союза. На данный момент они могут не платить налог за один объект недвижимости — квартиру, дом или гараж. Однако на садовые дома эта льгота не действует, что вызывает недовольство.
Сергей Миронов уточнил, что пенсионеры и люди с низкими доходами вынуждены платить налог на свои садовые дома, что увеличивает их финансовую нагрузку.
— Принятие законопроекта позволит уменьшить налоговую нагрузку на социально уязвимые категории граждан и предоставить дополнительную поддержку пенсионерам и инвалидам, — добавил он.
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