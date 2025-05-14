Минниханов: Татарстан укрепляет торгово-экономическое сотрудничество с Турцией

Татарстан традиционно придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с турецкими партнерами. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с замминистра торговли Турции Махмутом Гюрджаном, прибывшим в Казань для участия в мероприятиях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».

Минниханов подчеркнул, что Татарстан выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией, чему способствуют активный обмен делегациями и налаженные контакты с руководством Турецкой Республики. Успешно функционируют генконсульство и торговое атташе Турции в Казани, а также полномочное представительство Татарстана в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в экономику республики более $2 млрд. В регионе успешно работают турецкие заводы «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», два завода компании «Шишеджам», два завода «Джошкуноз», «Колуман», «Тирсан Кардан». Также турецкие инвесторы реализуют проекты в гостиничном бизнесе и строительстве.

В прошлом году взаимный товарооборот вырос почти в 2 раза и достиг $5,3 млрд. Значительная часть торговли осуществляется в национальных валютах.



В качестве председателя группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в состав которой также входят представители Турции, раис республики акцентировал внимание на теме сотрудничества в области халяль-индустрии.

— Радует преемственность и продуктивность наших двусторонних контактов. Проведение в рамках KazanForum-2025 заседания российско-турецкой рабочей группы по промышленности — пример вклада Татарстана в укрепление сотрудничества между нашими странами, — сказал замминистра.

Он отметил, что в республике сегодня работают 70 турецких компаний.

Рената Валеева