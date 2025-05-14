Россия дала добро на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе

Правительство России дало согласие на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе. Об этом стало известно в ходе встречи замминистра иностранных дел Евгения Иванова с замминистра иностранных дел Республики Беларусь Евгением Шестаковым.

— В ходе встречи до белорусских коллег была доведена официальная информация о согласии правительства Российской Федерации на открытие генеральных консульств Республики Беларусь в Казани и Уфе. Партнерам переданы ноты соответствующего содержания, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, генеральное консульство Китая в Казани рассчитывает начать выдачу виз в текущем году.



Рената Валеева