Новости общества

23:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия дала добро на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе

21:47, 14.05.2025
Россия дала добро на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе
Фото: скриншот с видео studio ROMB

Правительство России дало согласие на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе. Об этом стало известно в ходе встречи замминистра иностранных дел Евгения Иванова с замминистра иностранных дел Республики Беларусь Евгением Шестаковым.

— В ходе встречи до белорусских коллег была доведена официальная информация о согласии правительства Российской Федерации на открытие генеральных консульств Республики Беларусь в Казани и Уфе. Партнерам переданы ноты соответствующего содержания, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, генеральное консульство Китая в Казани рассчитывает начать выдачу виз в текущем году.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

Читайте также