Объем госдолга Татарстана на 1 мая составил 99,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 мая 2025 года объем государственного долга Республики Татарстан составил 99,2 млрд рублей, увеличившись на 80,6 млн рублей по сравнению с 1 апреля.

В структуре долга:

обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 90,4 млрд рублей;

обязательства по предоставленным государственным гарантиям — 8,8 млрд рублей.

Напомним, что Минфин России может списать в этом году 44,5 млрд рублей госдолга Татарстана, сообщил глава республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ, посвященном итогам первого квартала.

Матвей Гавриков