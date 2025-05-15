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Владимир Путин провел совещание перед переговорами с Украиной в Стамбуле

09:23, 15.05.2025
Владимир Путин провел совещание перед переговорами с Украиной в Стамбуле
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 14 мая собрал совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече, состоявшейся накануне вылета российской делегации, присутствовали ключевые фигуры:

  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • руководитель Росгвардии Виктор Золотов;
  • секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
  • начальник Генштаба Валерий Герасимов;
  • глава ФСБ Александр Бортников.

Песков также заявил, что в совещании участвовали все командующие группировками в зоне СВО.

Напомним, что переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле во дворце Долмабахче начиная с 10.00 по московскому времени.

Анастасия Фартыгина

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