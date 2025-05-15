Владимир Путин провел совещание перед переговорами с Украиной в Стамбуле
Президент России Владимир Путин 14 мая собрал совещание, посвященное подготовке к предстоящим переговорам с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На встрече, состоявшейся накануне вылета российской делегации, присутствовали ключевые фигуры:
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- министр обороны Андрей Белоусов;
- руководитель Росгвардии Виктор Золотов;
- секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
- начальник Генштаба Валерий Герасимов;
- глава ФСБ Александр Бортников.
Песков также заявил, что в совещании участвовали все командующие группировками в зоне СВО.
Напомним, что переговоры между Россией и Украиной пройдут в Стамбуле во дворце Долмабахче начиная с 10.00 по московскому времени.
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