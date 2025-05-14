Движение перекрыто на трассе М-12 «Восток» в сторону Казани из-за ДТП
«Автодор» сообщает о серьезном затруднении движения на трассе М-12 «Восток» в направлении Казани.
По данным дорожной компании, движение полностью перекрыто на 262 км магистрали из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
«Автодор» организовал съезд с трассы на 258 км М-12 для объезда места аварии.
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