Глава исполкома Альметьевска отреагировала на жалобы о подтоплениях после ливня

Фото: Динар Фатыхов

После сильного ливня, обрушившегося на Альметьевск, в соцсетях появились многочисленные сообщения о подтоплениях улиц. Ситуация не осталась без внимания руководителя исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой. Она отреагировала на обращения горожан.

Хабутдинова выразила недовольство работой коммунальных служб и дала четкие указания по устранению последствий непогоды.

— Почему такая ситуация на улицах? Третий месяц весны идет! Вы не видели ситуацию в городе при осадках в прошлые годы? Первым делом, как только сойдет снег, необходимо очищать ливневые канализации от мусора, скопившейся листвы и исправлять недоработки предшествующих лет по всем проблемным участкам! Вы первый раз об этом слышите? — передает ее слова администрация района в телеграм-канале.

Руководитель исполкома поручила городским службам в срочном порядке приступить к прочистке ливневых канализаций, провести тщательный мониторинг всех потенциально проблемных мест и оперативно реагировать на подтопления.

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Вечером 14 мая, ночью и днем 15 мая местами по Татарстану и в Казани прогнозируется сильный ветер с порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Также ожидаются грозы, в отдельных районах возможен град. Ночью пройдут сильные дожди и ливни.

Рената Валеева