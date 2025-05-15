«Эксмо-АСТ» подтвердило обыски и допрос Норовяткина по делу о пропаганде ЛГБТ*

Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина допросили и отпустили

Вчера, 14 мая, в московском офисе издательства «Эксмо» прошли обыски. Представители силовых структур изъяли материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books. По словам сотрудников, им предъявили постановление, но копию документа не предоставили. Устно сообщили, что действия связаны с расследованием дела о пропаганде ЛГБТ*.

В тот же день был допрошен директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин. 15 мая его отпустили. В издательстве подчеркнули, что он проходит по делу как свидетель. Юристы «Эксмо» подключились к разбирательству сразу после визита силовиков. Компания заявила, что оказывает полное содействие следствию. Другие данные не разглашаются.

Источники ранее сообщали о задержании Норовяткина и еще около 10 человек. По их информации, дело касается распространения запрещенной информации в книгах Popcorn Books. Обыски и изъятие материалов стали частью расследования. Юристы «Эксмо» продолжают добиваться уточнений по делу. Издательство работает в обычном режиме.

* движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ

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Екатерина Петрова