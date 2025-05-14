В Челнах остановлена деятельность кафе «Шаурмен» после случая кишечной инфекции
Деятельность кафе «Шаурмен» в Набережных Челнах приостановлена судом на 90 суток по материалам, предоставленным Набережночелнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. Решение принято после регистрации случая кишечной инфекции у посетителя кафе, сообщили в пресс-службе.
Эпидемиологическое расследование выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
В частности, были зафиксированы следующие нарушения:
- приготовление блюд осуществлялось на сырье при отсутствии условий для обработки мяса и овощей;
- овощи и мясо обрабатывались в одной моечной ванне, а во второй ванне мылся кухонный инвентарь;
- отсутствие маркировки разделочного инвентаря и производственных столов;
- неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений, склада и холодильного оборудования;
- нарушение товарного соседства сырой и готовой продукции;
- отсутствие дезинфекционных средств и бактерицидного оборудования.
В ходе проверки выявлено 12 партий пищевой продукции общим весом 60,2 кг без маркировки.
В отношении ИП Худоян С.А. составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения кафе опечатаны.
У заболевшего посетителя диагностирована кишечная инфекция неуточненной этиологии.
Ранее Лаишевский районный суд приостановил деятельность кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали на 60 суток по материалам Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
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