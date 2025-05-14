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В Челнах остановлена деятельность кафе «Шаурмен» после случая кишечной инфекции

18:33, 14.05.2025
В Челнах остановлена деятельность кафе «Шаурмен» после случая кишечной инфекции
Фото: взято с телеграм-канала Роспотребнадзора РТ

Деятельность кафе «Шаурмен» в Набережных Челнах приостановлена судом на 90 суток по материалам, предоставленным Набережночелнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. Решение принято после регистрации случая кишечной инфекции у посетителя кафе, сообщили в пресс-службе.

Эпидемиологическое расследование выявило многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

В частности, были зафиксированы следующие нарушения:

  • приготовление блюд осуществлялось на сырье при отсутствии условий для обработки мяса и овощей;
  • овощи и мясо обрабатывались в одной моечной ванне, а во второй ванне мылся кухонный инвентарь;
  • отсутствие маркировки разделочного инвентаря и производственных столов;
  • неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений, склада и холодильного оборудования;
  • нарушение товарного соседства сырой и готовой продукции;
  • отсутствие дезинфекционных средств и бактерицидного оборудования.
Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В ходе проверки выявлено 12 партий пищевой продукции общим весом 60,2 кг без маркировки.

В отношении ИП Худоян С.А. составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, помещения кафе опечатаны.

У заболевшего посетителя диагностирована кишечная инфекция неуточненной этиологии.

Ранее Лаишевский районный суд приостановил деятельность кафе «Прага» в селе Песчаные Ковали на 60 суток по материалам Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Рената Валеева

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