Минздрав предложил раскрыть данные о вредных ингредиентах в табачных изделиях

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Минздрав России выступил с инициативой, согласно которой информация о наличии и количестве вредных ингредиентов в составе табачных и никотинсодержащих изделий не будет относиться к коммерческой тайне. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



В Минздраве пояснили, что принятие и реализация законопроекта направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей.

— Потребление табака и иной никотинсодержащей продукции является причиной возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности граждан Российской Федерации, создавая социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом, — отмечается в пояснительной записке к документу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ведомство подчеркивает, что потребление табачной продукции является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических заболеваний, включая различные виды онкологии, болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, потерю слуха и зрения, а также бесплодие, выкидыши, импотенцию и другие тяжелые последствия.

В Минздраве уверены, что реализация законопроекта позволит улучшить демографическую и социально-экономическую ситуацию в России.

Ранее депутаты Хабаровского края внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете реализации табака на остановках.

Рената Валеева