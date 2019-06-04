Hilton: вековые традиции гостеприимства
Отелям «Хилтон» целое столетие удается быть новаторами в гостиничной индустрии, сохраняя при этом традиционно высокий уровень сервиса
В честь 100-летнего юбилея международная сеть отелей Hilton устроила праздник. Изысканная кухня на приветственном фуршете, живая музыка и насыщенная развлекательная программа ожидали гостей в казанском DoubleTree by Hilton Kazan City Center. Порядка сотни гостей собрались в этот вечер по адресу Чернышевского, 21 на событии, частью которого, без преувеличения, можно стать лишь раз в сто лет.
Вы — это «Хилтон»
С приветственной речью выступила генеральный менеджер DoubleTree by Hilton Kazan City Center Альфия Миннизянова.
Она отметила, что мечтой и жизненным кредо своей компании основатель гостиничной империи Конрад Хилтон считал стремление наполнять мир светом и теплом гостеприимства. «И сейчас эту фразу тысячи сотрудников отелей и ресторанов по всему миру знают как главную миссию компании, как главную цель своей работы».
«Самое главное для всей нашей команды — это то, что вы сегодня с нами. Потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас. Именно ваши ощущения и впечатления являются нашей главной мотивацией». «Вы — это «Хилтон», — заверила Альфия Раисовна гостей: «Потому что без вас не было бы ни одного отеля, ни одного ресторана. Этот вечер ваш и для вас!»
Яркая история — в деталях
Редкие компании могут похвастаться столь длительным и успешным ведением бизнеса. В современных реалиях возраст от 15 лет уже считается солидным и говорящим о надежности организации. А преодолевают столетний рубеж, сохранив при этом безупречную репутацию, лишь единицы.
Примечательно, что решение о приобретении первого отеля в 1919 году отец-основатель гостиничной сети Конрад Хитлон принял спонтанно. В то время он планировал покупку банка в Техасе, но отказался от сделки, так как продавец в последний момент неоправданно завысил цену. Внушительная сумма денег недолго оставалась в руках Конрада — он буквально в тот же день договорился с хозяином заведения, в котором проживал. И превратился из постояльца во владельца отеля.
В истории сети «Хилтон» много памятных дат и событий, оказавших огромное влияние на развитие сферы гостеприимства. Так, Конрад Хилтон ввел понятие «звездности» в гостиничном бизнесе. Он же сделал сеть отелей всемирной (ранее никто из отельеров не решался выйти за границы своей страны). Хилтон опередил конкурентов и в создании комфорта для деловых туристов и летных экипажей, открыв первый в мире отель при аэропорте. Кроме того, именно в Hilton приобрели всемирную популярность коктейли «Маргарита» и «Пина Колада». Всемирно известную акцию «В постели за мир» в 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно устроили тоже в «Хилтоне». Шикарный интерьер и мягкая мебель монреальского отеля сети Hilton запечатлены на сотнях фотоснимков недельного «постельного протеста» против войны во Вьетнаме.
Обо всех этих рекордах и инновациях казанские гости вспоминали, отвечая на вопросы викторины и выигрывая призы от Hilton и партнеров мероприятия. По количеству правильных ответов и счастливых лиц победителей было понятно, как широко известен отель и факты о нем.
Безграничная атмосфера гостеприимства
День рождения DoubleTree by Hilton Kazan City Center отметил на летней веранде своего ресторана KEDR.
За почти четыре года, прошедших с открытия отеля в Казани, он успел полюбиться гостям города, в том числе звездам шоу-бизнеса, спортсменам и другим известным персонам.
В дополнение к теплому вечеру под открытым безоблачным небом гостей ожидала презентация летнего меню и карты бара. В стильно оформленной фотозоне гости могли запечатлеть себя рядом с легендарным основателем сети «Хилтон».
Гости также не упускали возможности сфотографироваться, уютно устроившись в обстановке гостиничного номера, воссозданной прямо на летней террасе: здесь расположилась мебель повышенной комфортности, вешалка с фирменными халатами и т. д. А при регистрации всем участникам мероприятия выдавались специально изготовленные ключ-карты, как при заселении.
Заслуженным вниманием пользовался Welcome bar*, а шеф-повар KEDR Антон Кочуров удивлял посетителей кулинарными шедеврами. За столами, каждый из которых символизировал один из 17 брендов сети, велись светские беседы.
Яркой составляющей мероприятия стал показ от известной сети бутиков города. Приятным воспоминанием для гостей останутся выступления певицы и струнного трио, исполнявшего любимые российские и зарубежные композиции.
Как и положено в день рождения, на празднике не обошлось без торта. Сладкое угощение было под стать дате — большое, красивое, вкусное. И, конечно же, торт отлично вписался в общую концепцию вечера: он был выполнен в форме чемодана — обязательного атрибута туриста, заселяющегося в отель.
DoubleTree by Hilton Kazan City Center благодарит всех гостей, которые разделили этот праздник с командой отеля. Именно благодаря доверию и любви своих гостей отель завоевал популярность сто лет назад и сегодня продолжает удерживать высокие позиции в гостиничной сфере.
* Приветственный коктейль от бара
Партнерский материал
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