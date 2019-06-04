Hilton: вековые традиции гостеприимства

Отелям «Хилтон» целое столетие удается быть новаторами в гостиничной индустрии, сохраняя при этом традиционно высокий уровень сервиса

Фото: Максим Платонов

В честь 100-летнего юбилея международная сеть отелей Hilton устроила праздник. Изысканная кухня на приветственном фуршете, живая музыка и насыщенная развлекательная программа ожидали гостей в казанском DoubleTree by Hilton Kazan City Center. Порядка сотни гостей собрались в этот вечер по адресу Чернышевского, 21 на событии, частью которого, без преувеличения, можно стать лишь раз в сто лет.

Вы — это «Хилтон»

С приветственной речью выступила генеральный менеджер DoubleTree by Hilton Kazan City Center Альфия Миннизянова.

Она отметила, что мечтой и жизненным кредо своей компании основатель гостиничной империи Конрад Хилтон считал стремление наполнять мир светом и теплом гостеприимства. «И сейчас эту фразу тысячи сотрудников отелей и ресторанов по всему миру знают как главную миссию компании, как главную цель своей работы».

Генеральный менеджер DoubleTree by Hilton Kazan City Center Альфия Миннизянова выступила с приветственной речью

«Самое главное для всей нашей команды — это то, что вы сегодня с нами. Потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас. Именно ваши ощущения и впечатления являются нашей главной мотивацией». «Вы — это «Хилтон», — заверила Альфия Раисовна гостей: «Потому что без вас не было бы ни одного отеля, ни одного ресторана. Этот вечер ваш и для вас!»



Яркая история — в деталях

Редкие компании могут похвастаться столь длительным и успешным ведением бизнеса. В современных реалиях возраст от 15 лет уже считается солидным и говорящим о надежности организации. А преодолевают столетний рубеж, сохранив при этом безупречную репутацию, лишь единицы.

Примечательно, что решение о приобретении первого отеля в 1919 году отец-основатель гостиничной сети Конрад Хитлон принял спонтанно. В то время он планировал покупку банка в Техасе, но отказался от сделки, так как продавец в последний момент неоправданно завысил цену. Внушительная сумма денег недолго оставалась в руках Конрада — он буквально в тот же день договорился с хозяином заведения, в котором проживал. И превратился из постояльца во владельца отеля.

В истории сети «Хилтон» много памятных дат и событий, оказавших огромное влияние на развитие сферы гостеприимства. Так, Конрад Хилтон ввел понятие «звездности» в гостиничном бизнесе. Он же сделал сеть отелей всемирной (ранее никто из отельеров не решался выйти за границы своей страны). Хилтон опередил конкурентов и в создании комфорта для деловых туристов и летных экипажей, открыв первый в мире отель при аэропорте. Кроме того, именно в Hilton приобрели всемирную популярность коктейли «Маргарита» и «Пина Колада». Всемирно известную акцию «В постели за мир» в 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно устроили тоже в «Хилтоне». Шикарный интерьер и мягкая мебель монреальского отеля сети Hilton запечатлены на сотнях фотоснимков недельного «постельного протеста» против войны во Вьетнаме.

Обо всех этих рекордах и инновациях казанские гости вспоминали, отвечая на вопросы викторины и выигрывая призы от Hilton и партнеров мероприятия. По количеству правильных ответов и счастливых лиц победителей было понятно, как широко известен отель и факты о нем.

Безграничная атмосфера гостеприимства

День рождения DoubleTree by Hilton Kazan City Center отметил на летней веранде своего ресторана KEDR.

Праздник под открытым небом

За почти четыре года, прошедших с открытия отеля в Казани, он успел полюбиться гостям города, в том числе звездам шоу-бизнеса, спортсменам и другим известным персонам.

В дополнение к теплому вечеру под открытым безоблачным небом гостей ожидала презентация летнего меню и карты бара. В стильно оформленной фотозоне гости могли запечатлеть себя рядом с легендарным основателем сети «Хилтон».

Гости также не упускали возможности сфотографироваться, уютно устроившись в обстановке гостиничного номера, воссозданной прямо на летней террасе: здесь расположилась мебель повышенной комфортности, вешалка с фирменными халатами и т. д. А при регистрации всем участникам мероприятия выдавались специально изготовленные ключ-карты, как при заселении.

Интерьер гостиничного номера воссоздан прямо на летней веранде

Заслуженным вниманием пользовался Welcome bar*, а шеф-повар KEDR Антон Кочуров удивлял посетителей кулинарными шедеврами. За столами, каждый из которых символизировал один из 17 брендов сети, велись светские беседы.



Гости по достоинству оценили напитки из Welcome bar*

Яркой составляющей мероприятия стал показ от известной сети бутиков города. Приятным воспоминанием для гостей останутся выступления певицы и струнного трио, исполнявшего любимые российские и зарубежные композиции.



Как и положено в день рождения, на празднике не обошлось без торта. Сладкое угощение было под стать дате — большое, красивое, вкусное. И, конечно же, торт отлично вписался в общую концепцию вечера: он был выполнен в форме чемодана — обязательного атрибута туриста, заселяющегося в отель.

DoubleTree by Hilton Kazan City Center благодарит всех гостей, которые разделили этот праздник с командой отеля. Именно благодаря доверию и любви своих гостей отель завоевал популярность сто лет назад и сегодня продолжает удерживать высокие позиции в гостиничной сфере.

* Приветственный коктейль от бара





Партнерский материал





