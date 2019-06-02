Видео недели: нападение на журналиста в Хакасии, Чемезов в Челнах и очередь на Эверест

Наиболее интересные видеоролики по версии «Реального времени»

Чиновник в Хакасии против «России 24»

Еще 22 мая корреспонденты «России 24» снимали сюжет про последствия пожаров в Хакасии в 2015 году. Во время съемок глава Ширинского района, член «Единой России» Сергей Зайцев применил к журналистам силу, пытаясь выгнать их из своего кабинета. 26-го числа сюжет был опубликован. Следственный комитет возбудил уголовное дело. «Единая Россия» исключила главу района из своих рядов. А ролик стал одним из самых обсуждаемых на этой неделе. Он породил немало споров, поскольку многие считают, что «надоедливый» корреспондент провоцировал чиновника.



Минниханов и Чемезов запустили в Челнах завод

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов дали старт работе нового производства каркасов кабин на КАМАЗе. Предприятие состоит из четырех цехов: окраски, сварки, логистики и энергоцентра. Оно будет выпускать около 50 тысяч кабин для КАМАЗов нового поколения и грузовиков Daimler в год.



В очереди на Эверест погибли уже 11 человек

Одними из самых впечатляющих видео недели (а может, месяца или года) можно смело назвать съемки того, что происходит на Эвересте. Весенний сезон стал одним из самых трагичных в истории подъемов на высочайшую точку планеты. Из-за массового наплыва альпинистов образовались очереди. В них на высоте около 8 000 м над уровнем моря и погибли некоторые искатели приключений.



Молния ударила в «Союз»

Еще одним вирусным роликом стало видео удара молнии в ракету «Союз» во время запуска с космодрома Плесецк. Разряд попал в ракету примерно на десятой секунде после ее отрыва от стартового стола. Тем не менее запуску это не помешало, он прошел в штатном режиме: спутник «ГЛОНАСС-М» был успешно выведен на орбиту. Но кадры получились красочные!



Саакашвили вернулся на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили получил право вернуться на Украину после того, как избранный президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы 29 мая. Его встречали сторонники и журналисты.



Детский хор Нижнекамска

Сводный детский хор Нижнекамска, уже прославившийся ответом хору Слепакова, выдал еще одно интересное выступление. На День химика ребята исполнили песню, посвященную всем элементам таблицы Менделеева. Получилось убедительное и приятное видео.



Новый Call of Duty

К сожалению, такие образовательные ролики, как предыдущий, не собирают много просмотров. Чего нельзя сказать о трейлере новой части игры Call of Duty. Опубликованный в четверг, 30 мая, он за два дня собрал 11 млн просмотров. Если верить тизеру, то в игре будет место и войне в Сирии. Внимательные зрители заметили характерные пейзажи и представителей так называемых «Белых касок».



Летающий батут в Бурятии

В столице Бурятии Улан-Удэ порывом ветра унесло батут с прыгавшими на нем детьми. В итоге шестеро ребят получили травмы различной степени тяжести. По данным очевидцев, дети упали с высоты трех этажей. СКР возбудил уголовное дело. Владелец батута был задержан.



Извержение вулкана Этна

Самый большой действующий вулкан Европы — Этна — вновь активизировался. Проснулся юго-восточный кратер на высоте более 3 км, образовалось несколько трещин, из разломов стала вытекать раскаленная лава. Однако эксперты заверяют, что местным жителям ничего не угрожает.



Парад дронов в Китае

На Международной китайской выставке передовых технологий в округе Гуйян организаторы показали шоу с участием 526 беспилотников. Парад дронов готовили 80 инженеров. Они потратили на это около 3 месяцев. В итоге получилось видео из будущего. Что-то одновременно напоминающее салюты, голограммы из sci-fi и неоновые вывески.



Бал-маскарад в Версале

Во французском Версале прошел костюмированный бал в атмосфере времен Людовика XIV. Зрелище ожившей истории само по себе является интересным, но особый оттенок ему придают смартфоны и фотоаппараты в руках участников. Платная костюмированная вечеринка Fêtes Galantes проходит в Версальском дворце с 2014 года.

