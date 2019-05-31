Продуктовый ретейлер из Татарстана поменяет бумагу на еду

Сеть супермаркетов «Эдельвейс» запустит платный прием макулатуры

Фото: Роман Хасаев

Как стало известно «Реальному времени», подконтрольная семье зампреда аграрного комитета Госдумы Айрата Хайруллина торговая сеть «Эдельвейс» запустит в этом году платный прием макулатуры от населения. Ненужную бумагу можно будет обменять на бонусы, за счет которых в дальнейшем частично оплачивать покупки. Начать проект после всех расчетов планируется уже с осени. Что это такое: программа лояльности, «серая схема» или экологическая ответственность ретейлера, мнения экспертов разделились.

«К программе лояльности это не имеет никакого отношения»



В этом году казанская сеть продуктовых магазинов «Эдельвейс», в которую входит 71 супермаркет в Казани, запустит платный прием макулатуры от покупателей. В обмен на вторсырье ретейлер будет начислять некие бонусы, которыми можно будет расплачиваться за покупки.

Напомним, сеть «Эдельвейс» входит в группу компаний братьев Илшата и Айрата Хайруллиных, последний — заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрной политике. До запуска агропромышленного направления основанная еще в середине 90-х торговая компания была вторым по величине бизнесом братьев-предпринимателей после пивоваренного завода «Красный Восток» (был продан в 2006 году турецкому Efes за $360 млн) и включала в себя свыше 150 разноформатных торговых точек.

Сейчас магазины сети предлагают бесплатно сдать туда картон, бумагу и полиэтилен. В дальнейшем все это сдается переработчикам. Условия новой программы окончательно пока не разработаны, а представители сети не готовы обсуждать детали. Но проект может стать интересным прецедентом для отрасли.

Сейчас магазины сети предлагают бесплатно сдать туда картон, бумагу и полиэтилен. Фото Дмитрия Резнова

Впрочем, «к программе лояльности это, конечно, не имеет никакого отношения», считает известный российский предприниматель, блогер Дмитрий Потапенко. «Пока я не могу понять, хорошая эта идея или нет. Дело в том, что предприниматель обязан заботиться о своих клиентах и своей доходности. Пока я не вижу доходности», — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

Во главу угла встает вопрос об операционных издержках. «На макулатуре они наименьшие по сравнению со всеми остальными. Например, с пластиком, стеклом они достаточно высоки», — отметил Потапенко. Мысль о том, что с приемом макулатуры меньше всего хлопот, высказал и руководитель отдела по работе с клиентами «Поволжской экологической компании» Артур Хабибуллин.

«Предполагаю, во всех сетях работа с макулатурой налажена. Вы просто представьте себе, в каком объеме к ним ежедневно поступает продукция, которая в том числе хранится в картоне. В любом случае есть сотрудники склада, которые эту продукцию открывают, сортируют, складывая полиэтилен отдельно, а картон отдельно. Я думаю, что на сегодняшний день для магазинов не проблема организовать сбор вторичного сырья. «Магнит», например, осуществляет обратный возврат картона в распределительный центр, из которого привезли продукцию в магазин. И эти процессы достаточно хорошо отлажены. А если макулатуру «Эдельвейс» планирует еще в дальнейшем и реализовывать, то они будут соответственно закладывать в себестоимость цену закупки. Так что эта рекламно-маркетинговая кампания, которая при худшей организации может обернуться в ноль, а при хорошей — позволит получить дополнительный доход», — рассказал Артур Хабибуллин.

«Может идти речь о некой серой схеме»

Более скептически к затее сетевика отнеслась Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари».

— Если бы такую акцию провел книжный магазин или магазин канцтоваров, было бы логично. Примерно так, как делают «М.Видео» и другие сети, торгующие бытовой техникой: можно приобрести новую технику или электронику в обмен на старую. Для продуктовой розничной сети логично было бы осуществлять прием стеклотары, как это было в советские времена: стеклотару принимали в некоторых магазинах, не только в специальных пунктах приема, — рассуждает она.

По словам Бодровой, «здесь может идти речь о некой серой схеме». «Потому что такая щедрость по отношению к покупателям выглядит странно. Ну и еще надо проверить, куда этот магазин потом отправляет принятую макулатуру. Если на переработку, то это одна история, если макулатура не утилизируется, то это совсем странная история».

«Возможно, там есть доходность, потому что макулатуры не хватает»

По мнению аналитика, крупный и средний ретейл надо вывести на фондовый рынок, чтобы было «больше прозрачности и ответственности» перед акционерами. «Сейчас очень модно стало говорить о положительном влиянии внедрения «зеленых» технологий на капитализацию бизнеса. Это красивая тема, но только непонятно, почему именно эта сеть проявляет такой интерес к экологии? Если это понятная и прозрачная схема, возможно, там идет большой отток покупателей и они не знают, как их удержать, либо эта такая хитрая пиар-акция, но неясно, как долго они смогут работать в убыток и перекроет ли приток новых покупателей или повышение лояльности старых убытки от реализации товара за макулатуру», — резюмирует Бодрова.

Потапенко же не исключает, что, «возможно, там есть доходность, потому что макулатуры в целом по рынку не хватает». «Мы ее даже импортируем, как это ни покажется странно. У нас огромные объемы мусорных полигонов, но вторсырья не хватает. Однако есть важный момент: какую макулатуру они будут принимать. Пока неясно, если пойдут газеты — это одна история, если металлические включения будут — другая. К сожалению, есть проблема в приеме вторсырья у граждан, оно нуждается в очень тщательной подготовке. А для этого нужна культура этой подготовки». Также бизнесмен отметил, что сдача вторсырья в магазинах — это норма. «Во всех странах мира граждане сдают и получают какие-то копеечки», — отмечает он.