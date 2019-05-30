УНИКС закрыл черный сезон казанских клубов

Казанские баскетболисты уступили «Химкам» в полуфинале Лиги ВТБ и не сыграют в Евролиге

Такого ужасного сезона у казанских клубов, выступающих в элитных российских лигах, не было давно — вслед за «Ак Барсом», «Рубином», волейбольными «Зенитом» и «Динамо» поставленную задачу не решил и флагман татарстанского баскетбола УНИКС. Проиграв хозяевам в Баскетбольном центре «Химки» Московской области третий и четвертый матчи полуфинала, подопечные Димитриса Прифтиса пролетели мимо и «золотой серии», и участия в Евролиге в следующем сезоне. Подробности — в материале «Реального времени».

Команда перестала слушаться тренера?



Серия между УНИКСом и «Химками» изначально обещала стать упорной и непредсказуемой и вместить в себя максимальное количество игр. Примерно равное соотношение побед и поражений в очных встречах (включая обмен домашними выигрышами в этом сезоне), соседние места в таблице чемпионата Единой лиги ВТБ (казанцы опередили подмосковных баскетболистов всего на 1 очко), сопоставимые козыри — все говорило в пользу паритета. И казанская часть серии, в которой соперники взяли по одной игре, казалось, подтвердила эти прогнозы. Однако то, что произошло в понедельник, 27 мая, на домашней арене «Химок», заставило по-иному взглянуть на ситуацию.

Стоит признать, что основы разгрома, учиненного подопечными Римаса Куртинайтиса на своем паркете, были заложены в «Баскет-холле». Да, его хозяева начали серию с победы, но достигнута она была исключительно благодаря героическому рывку в последней четверти, выигранной ими, напомню, с почти двузначным перевесом (32:17). Проблема лидера химчан Шведа парнями Прифтиса совершенно не была решена, и более высокий процент попаданий из-за дуги у казанцев тоже не должен вводить в заблуждение — в трехочковых важен не процент, а количество попаданий, тем более если подбор забирает тот, кто чаще бросает.

Признав, что тактически его команда сыграла неправильно, полагаясь только на своего лидера и дальние броски, наставник химчан обещал «играть разнообразнее» и свое обещание во второй встрече выполнил. Теперь уже гостей не смутили ни четыре подряд «трехи» хозяев в конце первого периода, ни то, что Швед свои первые очки набрал только во второй четверти. Подмосковные игроки вчистую выиграли чужое кольцо, обеспечив себе успех в третьей четверти, которая зачастую и становится решающей, и теперь уже никакой героизм Макколлума и партнеров (сокративших отставание с «минус 16» до «минус 2») не помог.

Признав, что поражение в первой гостевой встрече было «унизительным», Прифтис заговорил о «конкурентоспособной игре», «ментальной устойчивости» и «физической жесткости», которые он ждет от своей команды. Фото Максима Платонова

Прифтису оставалось опять сетовать на защиту, пропустившую за два матча 194 очка (это при средней 74,9 в чемпионате — более надежной, чем у ЦСКА (!), но тот зонный вариант, который он выбрал в третьей игре, затрещал по швам уже с первых минут поединка. Его подопечные мало того что вообще забыли мешать Шведу и компании палить с дуги (в итоге подмосковные игроки настреляли даже больше трехочковых (18 попаданий из 36 попыток), чем в первой игре, но ужасно выглядели и под щитами (подборы 45:28 в пользу «Химок»), совершили немыслимое количество поспешных неподготовленных бросков со средней дистанции и уже к середине второй четверти безнадежно отстали в счете (20:40), превратив оставшееся игровое время в показательное выступление хозяйской команды перед своими кайфующими болельщиками.

Единственным для казанцев позитивным впечатлением от матча явился выход после длительного перерыва их лидера Пьеррии Хенри, но и он, даже сыграв неожиданно здорово (после такого простоя), не смог серьезно повлиять ни на ход игры, ни на ее результат. Самым же плачевным представлялся даже не итоговый счет, а то, что УНИКС — эта тренерская и, однозначно, управляемая команда — «вышла из подчинения». Ни тайм-ауты, которые брал Прифтис, ни перерывы между четвертями никоим образом катастрофическую игру казанской команды не меняли.

В итоге перед четвертой встречей о перспективах возвращения серии в столицу Татарстана никто уже и не заикался. Подавляющее большинство аналитиков высказывалось в том плане, что нового разгрома не случится, борьба будет упорной, но «Химки» победят.

Перед четвертой встречей о перспективах возвращения серии в столицу Татарстана никто уже и не заикался. Фото unics.ru

«Быть более устойчивыми ментально и более жесткими физически»

Рассуждения греческого наставника УНИКСа после неудачных игр все больше напоминают общие и малозначащие сентенции его предшественника Евгения Пашутина, вроде «Мы играли сердцем, но нам не повезло», «Мы будем биться один за всех и все за одного». Признав, что поражение в первой гостевой встрече было «унизительным», Прифтис заговорил о «конкурентоспособной игре», «ментальной устойчивости» и «физической жесткости», которые он ждет от своей команды в матче, поражение в котором для УНИКСа перечеркивало все хорошее, что было достигнуто в сезоне — и второе место в «регулярке», и две победы над ЦСКА, и «преодоление «Кубани» и достойное противостояние будущему обладателю Еврокубка «Валенсии».

Его визави Римас Куртинайтис, поблагодарив своих подопечных за самоотдачу, а зрителей за поддержку, напомнил, что разница в счете в плей-офф не имеет значения, и призвал игроков «правильно оценить эту победу и прийти готовыми на следующую встречу, где будет решаться все».

Первый перехват в матче, начавшейся очень нервозно, совершил Локетт, оставшийся вне заявки в понедельник. Швед и Сергеев обменялись промахами из-за духи, а уже на исходе второй минуты судья был вынужден провести профилактическую беседу с Тиммой и Колесниковым, едва не затеявшими потасовку. Локетт придал уверенности партнерам, они отлично начали работать в обороне и повели 7:0. Куртинайтис взял первый тайм-аут, а в середине четверти, когда уже вторая «треха» Сергеева достигла цели, был вынужден вновь привести в чувство своих непроснувшихся парней — 17:4 в пользу УНИКСа.

В эти минуты гости были чудо как хороши — брали подбор под чужим кольцом, «железным забором» опоясали свой щит, попадали из-за дуги — 21:9 после 7 минут игры. Единственным, но существенным минусом этого резвого старта было то, что «физически жесткая» защита, которую взял на вооружение Прифтис, своей оборотной стороной имела быстрый набор фолов, и самое обидное, что незаменимый и сзади, и на дуге Колесников уже за первый период имел в пассиве три персональных замечания.

Клименко в эндшпиле четверти набрал на себе несколько фолов, почти все из которых вызывали бурную реакцию игроков «Химок». Фото unics.ru

Впрочем, не менее агрессивно действовали и хозяева — один Клименко в эндшпиле четверти набрал на себе несколько фолов, почти все из которых вызывали бурную реакцию игроков «Химок». К первому перерыву обстановка на площадке накалилась, и интернациональная бригада арбитров выписала гостевой скамейке технический фол. После первого периода от 12-очкового перевеса казанцев осталась лишь треть — 27:23 — но в том, что ментально команда Прифтиса отошла от разгромного поражения и вернулась в борьбу за победу в серии, можно было не сомневаться.

«Ключ к победе — защита»

Эти слова Куртинайтис сказал в эфире Матч-ТВ за четверть часа до начала матча. В первой четверти его подопечные «дырявой» обороной на победу не наиграли, сделав к тому же несколько неоправданных потерь. Но уже в последние 3 минуты стартового отрезка подмосковные баскетболисты окончательно пришли в себя, Швед и Тимма стали улучшать статистику, и если бы не разбросавшийся Смит, хозяева уже к 13-й минуте могли гостей догнать. Погоню химчан возглавил Тимма, четвертым удачным трехочковым сокративший перевес Казани до 5 очков, а после отличной работы под чужим щитом Томаса и промаха Макколлума с дуги разрыв и вовсе скукожился до 3 баллов — 36:33.

Вместе с Локеттом в старте у казанцев вышел (впервые в серии) Каймакоглу, и последующие появления грека на паркете стабилизировали игру команды. Ндура в первой половине встречи зрители вообще не увидели, но Смит и Локетт пахали, как заведенные, так что отсутствия одного из лучших по игре в защите по итогам чемпионата не было заметно. Забив 18 очков после восьми потерь соперника, гости в середине второй четверти опять убежали вперед — 43:33. Увы, удержать двузначный перевес и на этот раз не удалось — на 18-й минуте взвинченная скамейка УНИКСа удостоилась очередного технического фола, и Швед со штрафных сократил отставание своей команды до шести баллов — 46:40.

Под конец первой половины встречи казанцы во главе с Локеттом стали прессинговать по всей площадке, а сам американский защитник буквально «залез под кожу» Шведу, заставляя того нервничать, что выражалось в частых промахах MVP регулярного сезона. После двух четвертей на табло горело 49:44 в пользу гостей, и стало ясно, что настоящего градуса кипения эта битва за Евролигу достигнет ближе к финальной сирене.

Антон Понкрашов: «Задача — сохранить концентрацию на вторую половину». Фото unics.ru

Швед: хороший, плохой, злой

В большом перерыве итоги первой половины матча подводили не чуждые УНИКСу люди — заслуженный тренер России Евгений Коваленко и Виктор Кейру. Оба они отметили запредельный настрой казанцев, а Антон Понкрашов, который, как и Хенри, участия в отчетной игре не принимал, также выделив настрой своих партнеров, повторил слова наставника подмосковной команды: «Ключ — защита, ребята агрессивно защищаются на грани фола, не дают возможности Шведу делать легкие броски». «Задача — сохранить концентрацию на вторую половину, — добавил капитан татарстанцев, — мы очень настроены на то, чтобы вернуть серию в Казань и дать там решающее сражение».

После 20 минут лидеры химчан набрали больше очков, чем самые результативные в стане нашей команды — 15 у Тиммы и 14 у Шведа против 13 у Моргана и 9 у Смита. Смит в дебюте третьей четверти нарушил правила на латыше, и разрыв вновь стал размером с один результативный дальний бросок — 49:46. Начались качели, неизбежные для противостояния двух равных по классу оппонентов.

В жесткой контактной игре действующие лица продолжали нагружаться фолами — четвертый у Томаса, третий у Сергеева. К чести казанской команды и ее тренерского штаба, следует отметить, что работа над ошибками была проведена ими отличная. Это, к примеру, можно было увидеть на примере Моргана — если в понедельник центровой УНИКСа набрал за игру всего 12 баллов и практически ни разу не вошел в трехочковую зону, то в среду уже к 25-й минуте на его счету было 21 очко, львиную долю из которых он набрал слаломными проходами под чужое кольцо, часто с висящим на плечах защитником.

Проблему Шведа, во всяком случае до поры до времени, подопечные Прифтиса решили (в середине третьего периода процент попаданий Алексея опустился до невиданной для него отметки 25), но не Шведом единым сильна команда Куртинайтиса. Ровно за 3 минуты до третьего перерыва Маркович дальним выстрелом впервые в матче установил равенство — 53:53, а вскоре Швед, и тоже впервые, вывел своих вперед. Прифтис бросил в бой Клименко и Колесникова, они сработали полезно, но разозлившийся и на соперника и на себя Швед к концу периода раскочегарился и стал проходами под щит разрезать оборону казанцев. Колесников броском из-за дуги на 30-й минуте подвел промежуточный итог — 67:67, но третья четверть стала первый, которую хозяева выиграли, и для болеющих за УНИКС это стало тревожным сигналом.

Проблему Шведа подопечные Прифтиса решили, но не Шведом единым сильна команда Куртинайтиса. Фото bckhimki.ru

Богиня Ника выбрала «желто-синих»

С началом заключительного периода штаб «Химок» выпустил на паркет чрезвычайно полезно отработавшего в третьей игре Моню. Игра, как ни приелась эта формулировка, пошла «зуб за зуб» — то есть «очко в очко». Швед, не поражавший в этот вечер воображение результативностью, переключился на помощь партнерам и к началу заключительной четверти раздал 9 передач.

Тем временем приближалась развязка. Кульминация матча (и всей серии) началась минут за 6 до сирены. Блокшот от универсального Шведа и отличная работа казанцев в защите, трехочковый Локетта (атаковавшего в этот вечер со 100-процентной реализацией) и двойной промах Шведа с линии штрафных, третий фол Мони и дальние попадания Смита и того же Мони — яркие события наслаивались одно на другое. За 3:29 до конца Тимма вновь сравнял счет (79:79), а Локетт схватил уже четвертое персональное замечание.

Несмотря на фантастический настрой и вдохновенно проведенную игру, за 3 минуты до конца УНИКС в последний раз вышел вперед — 81:79. Тимма с фолом разменял третий десяток набранных баллов — 81:84. Морган сократил отставание до минимума, но Маркович за полторы минуты до сирены впервые «оторвал» свою команду на 4 балла — 83:87. Концовка матча вышла сверхжесткой и суперэмоциональной. Морган с линии штрафных опять оставил УНИКС в игре, но фолы Каймакоглу, несмотря на промах Микки, стали роковыми. Макколлум промахнулся с периметра, при подборе казанцы упустили мяч за боковую, а потом и упустили Зубкова под своим кольцом. Еще ответили на последних секундах трехочковым Локетта, проведшим феноменальный матч, но за 6,5 секунды до конца сфолили не на том человеке — Тимма в этот вечер «с точки» не промахивался. Браво игрокам УНИКСа, они вновь нашли в себе силы подобраться вплотную, но при счете 91:92 время кончилось, и «Химки» вышли в финал чемпионата Единой лиги ВТБ и получили путевку в Евролигу.

Это был лучший (пока, во всяком случае) матч нынешнего плей-офф, и оба соперника были достойны победы. Фото bckhimki.ru

После такой драмы не хочется морализировать, кого-то хвалить, а кого-то осуждать. Это был лучший (пока, во всяком случае) матч нынешнего плей-офф, и оба соперника были достойны победы. Но богиня победы Ника — женщина, и она в этот вечер выбрала своего фаворита. Давайте утешим себя хотя бы тем, что УНИКС вновь подтвердил репутацию тренерской команды. Будет ли на следующий сезон этот коллектив в том же составе и останется у его руля тот же тренер — это из области догадок, но, право же, за УНИКС образца сезона 2018/19 и за эту серию настоящим поклонникам команды не должно быть стыдно.

