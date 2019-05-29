Шоурум от ЖК Savin House: как повысить функционал 50 «квадратов»

ГК «Садовое кольцо» открыло шоурум в проекте ЖК бизнес-класса Savin House

Фото: Ринат Назметдинов

В жилом комплексе Savin House на Фатыха Амирхана продажи стартовали еще год назад. Сейчас из первой очереди продано больше 60% квартир. Подобный интерес к жилому комплексу от московского застройщика ГК «Садовое кольцо» казанцы объясняют доверием к компании, местоположением и удобной планировкой комнат. Увидеть в реальности какую «конфетку» можно сделать из квартиры с черновой отделкой будущие и потенциальные жильцы Savin House могут в шоуруме застройщика. На площади в 50 квадратных метров представлено планировочное решение, в котором учтено функциональное назначение каждого метра квартиры. На открытии шоурума побывал корреспондент «Реального времени».

Шоурум на 50 квадратных метрах



В день презентации дизайна квартиры жилого комплекса Savin House было шумно и многолюдно. Будущие жильцы знакомились с одним из вариантов планировки, которую специально для Savin House создала московский дизайнер Екатерина Федоровская.

Вариант планировки квартиры 50 кв. метров специально для Savin House создала московский дизайнер Екатерина Федоровская

— Метраж квартиры 50 кв. метров предполагает, что в ней проживает молодая активная пара пока без детей. Дома они проводят немного времени, при желании приглашают гостей, которых могут встретить в совмещенной с кухней гостиной. В дизайне использовали стиль, приближенный к минимализму, — рассказала Екатерина Федоровская.

Дизайнер пояснила, что сейчас популярны интерьеры, созданные на основе чистых гладких линий, без вычурности и пафоса. Клиенты стремятся к домашней атмосфере, в которой можно было бы расслабиться. Архитектурное бюро Екатерины Федоровской с ГК «Садовое кольцо» работает больше двух лет. Savin House первый проект, в котором дизайнер смогла напрямую пообщаться с заказчиками квартир.

Клиенты стремятся к домашней атмосфере, в которой можно было бы расслабиться

При создании квартиры в шоуруме были использованы светлые, молочные, серые оттенки. Гости с интересом рассматривали планировку ванных комнат, которых в квартиры было две: гостевая и семейная. На, казалось бы, небольшой территории кухни дизайнеру удалось уместить духовую печь, посудомоечную машину, шкафчики для посуды и техники. Кухню и гостиную отделяет остров, где под столешницей разместился холодильник. В кухне-гостиной на площади 21 кв. м смогли комфортно расположиться 10 человек — гости и сотрудники шоурума.

Казанцы доверяют московскому застройщику

Ралия Хузина, владелица квартиры в Savin House, с интересом рассматривала стены, планировку и окна в шоуруме. Она рассказала, что приобрела квартиру в жилом комплексе от московского застройщика еще до официального старта продаж.

Ралия Хузина приобрела квартиру от московского застройщика еще до официального старта продаж

— Я мониторила рынок, узнала, что приезжают строить москвичи, выяснила, какой будет проект. Квартиру выбрала с одной спальней. Для меня главным критерием выбора был вид из окна на реку и мост «Миллениум», хотелось высокие потолки. Я мечтаю, что поставлю у окна барную стойку и буду наблюдать рассвет и закат. Ни капли не сомневалась в застройщике, несмотря на то, что он новый для Казани. У меня было твердое убеждение, что ГК «Садовое кольцо» достроит дом, — рассказала Ралия Хузина.

Планировка шоурума оказалась примерно такой же, как в приобретенной квартире, что приятно удивило Ралию Хузину. Она отметила, что, возможно, и в своей гостиной использует подобные цветовые решения.

В дизайне использовали стиль, приближенный к минимализму

Семья Максима Кузнецова также посетила шоурум. К выбору квартиры она отнеслась с особой щепетильностью: два с половиной года семья искала недвижимость, рассматривая все жилые комплексы Казани.

— Недвижимость мы выбирали по 10 параметрам. Нам была важна концепция комплекса, местоположение, количество окон, планировка. Мы искали помещение до 70 кв. метров, но при этом чтобы можно было разместить две отдельные спальни и общую кухню-гостиную. Мы обошли все жилые комплексы в Казани, и в Savin House совпали восемь из 10 параметров, — сказал Максим Кузнецов.

«Приятно, что застройщик учел предпочтения казанцев»

Все гости обратили внимание на высокие потолки в шоуруме. Коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин рассказал, что высота потолка в представленной квартире — 3,10 метра. В жилом комплексе высота потолков от 2,85 до 3,60 метра и зависит от этажности. В шоуруме разместили квартиру, расположенную на 16-м этаже первой секции.

Адель и Айгуль Гараевы приобрели жилье в этом комплексе в прошлом году

Адель и Айгуль Гараевы пришли на осмотр шоурума с маленькой дочкой. Они приобрели жилье в этом комплексе в прошлом году.

— Мы пришли на презентацию, чтобы посмотреть, как спроектировали площадь в 50 кв. метров. У нас квартира 89 кв. метров. В шоуруме нам понравился дизайн, мы взяли контакты Кати Федоровской. Приятно, что застройщик учел предпочтения казанцев, соединив гостиную и кухню. При выборе квартиры мы в первую очередь ориентировались на локацию. Мы работаем в Ново-Савиновском районе. Долго изучали строительную компанию, смотрели проекты в Москве. Компания внушила нам доверие, — рассказали Адель и Айгуль Гараевы.

В жилом комплексе Savin House отказались от формата одно-, двух-, трехкомнатных квартир

В настоящее время в первой очереди готово 5—7 этажей. В эксплуатацию первая очередь жилого комплекса будет введена в первом квартале 2021 года, а вторая в конце 2021 — начале 2022 года. Старт продаж второй очереди начнется в августе. Во второй очереди квартиры будут с такой же планировкой. В жилом комплексе Savin House отказались от формата одно-, двух-, трехкомнатных квартир. Функциональность определяют по количеству спален, как это принято в Европе, США и Канаде.

«Двор без машин — это великолепно»

Во всем проекте порядка 900 квартир. На сегодняшний день в первой очереди продано около 350 квартир. При этом у застройщика нет задачи продать все как можно быстрее.

— Мы хотим поддерживать определенный темп реализации на всех сроках и обеспечить клиентам хороший ассортимент квартир, — отметил Анатолий Баталин.

Во всем проекте порядка 900 квартир

Первый жилой этаж в комплексе расположен на третьем этаже. На первом уровне находятся торговые галереи и машино-места, второй уровень технический. На жилом третьем этаже будет разбит приватный сад и двор. На парковку жильцы могут свободно попасть на лифте, спустившись на первый этаж. Территория двора и сада будет приватной и защищенной. Продажа парковочных мест начнется ближе к августу.

— Двор без машин — это великолепно. Здесь решена проблема парковки автомобиля, есть где погулять с ребенком. У нас есть загородный дом, а сейчас мы хотим инвестировать в квартиру и рассматриваем Savin House. Важно, что комплекс рядом с развитой инфраструктурой, в квартирах высокие потолки, — рассказала гостья шоурума Эльза Ахметзянова.

Средняя стоимость квадратного метра по проекту сейчас около 100 тыс. рублей. Цена зависит от этажности, площади, планировочного решения, вида из окон и многих других продуманных характеристик.

Застройщик: ООО «САДОВОЕ КОЛЬЦО КАЗАНЬ»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте savinhouse.ru

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