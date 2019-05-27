Лучшие в России: сборная Татарстана победила в национальном этапе чемпионата WorldSkills

Республика готовится к 100-летию, «Единая Россия» подводит итоги праймериз, суд огласил приговор виновным в пожаре в «Адмирале»: итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Дмитрий Резнов

Репетиция мирового чемпионата по рабочим профессиям в Казани прошла на отлично! Вдвойне приятно, что именно татарстанская команда стала безусловным лидером состязаний: собрав в «копилку» 447 баллов, сборная республики на 9 баллов опередила ближайшего соперника — команду из Москвы. О том, как проходил российский этап предстоящего мирового чемпионата WorldSkills, и о других важнейших событиях минувшей недели по версии журналистов программы «7 дней» — в обзоре «Реального времени».

141 медаль и статус лучших мастеров в России

55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей. Набрав 447 баллов, сборная Татарстана уже третий раз стала лучшей в стране. Национальный этап чемпионата WorldSkills в очередной раз подтвердил, что республика готова не только принять и провести соревнования любого уровня, но сама способна демонстрировать высокие результаты.

Эту победу легкой не назовешь: за звание самых мастеровитых в 93 компетенциях соревновались более полутора тысяч молодых профессионалов из всех регионов страны. За чистотой и качеством состязаний придирчиво наблюдали 1 274 эксперта. Это самая большая судейская команда за всю историю национальных этапов.

— Вы — будущее вашей страны, вы являетесь образцом для подражания для следующих поколений, которые увидят через ваши достижения всю силу рабочих профессий и образования, что позволит сделать их жизнь лучше, — подчеркнул, открывая соревнования, президент международной организации WorldSkills International Саймон Бартли.

— Чемпионат национальный — это генеральная репетиция: подготовка к мировому чемпионату. Тот, кто выиграет, будет защищать интересы нашей страны. Я уверен, что Казань, все организаторы сделают все — чемпионат пройдет достойно, — напомнил президент Татарстана Рустам Минниханов.

74 гектара выставочных площадей на время превратились в цеха, разнообразные мастерские, лаборатории, классы, рестораны, цветочные и парикмахерские салоны… Фото Максима Платонова

Три дня на территории «Казань Экспо» кипели нешуточные страсти. 74 гектара выставочных площадей на время превратились в цеха, разнообразные мастерские, лаборатории, классы, рестораны, цветочные и парикмахерские салоны… Победить хотели все, на пьедестал почета взошли самые достойные. Команда Татарстана на 9 баллов смогла обойти своих постоянных конкурентов — сборные Москвы и Московской области. Впереди — мировой чемпионат. WorldSkills вновь соберет участников в Казани уже в августе. И если национальный чемпионат прошел с таким размахом, то можно только представлять, насколько масштабными станут глобальные соревнования молодых профессионалов. А в том, что Казань справится, сомнений нет: генеральная репетиция, по мнению и участников состязаний и экспертов, прошла на отлично.

Татарстан готовится к 100-летию ТАССР

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании Татарской автономной советской социалистической республики. В будущем, 2020 году, республика отметит вековой юбилей с момента провозглашения государственности татарского народа.

Журналисты программы «7 дней» в преддверии столь значимого для каждого татарстанца события запустили новую рубрику «Неделя в столетии», и теперь, вплоть до самой юбилейной даты, в каждом выпуске предлагают отправиться в прошлое и будут рассказывать о важнейших событиях в истории республики и том, как в Татарстане готовятся отпраздновать круглую дату.

Волга — бомба замедленного действия

Экологи бьют тревогу: гордость и символ мощи российской природы — река Волга — превращается, если уже не превратилась, в бомбу замедленного действия. И речь не о близком к катастрофичному недавнему обмелению. Вода уже постепенно возвращается в прежние границы. Но такое колебание уровня — одна из многочисленных ошибок человека в обращении с живой природой. И подтверждение тому — данные, опубликованные на сайте Федеральной службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. А в них — сухие факты: Куйбышевское водохранилище представляет собой огромную чашу, в которой сконцентрирована вся таблица Менделеева, — азот нитритный, соединения цинка, сульфатные анионы, соединения меди, летучие фенолы, азот аммонийный, соединения железа, алюминия… Понятно, что все это в сочетании с безответственным управлением уровнем воды приводит к самым плачевным результатам для подводных обитателей.

Картина везде одна и та же — залежи мертвой рыбы, ставшей заложницей обмеления. Фото kazanfirst.ru

Рыболовы уже давно уверяют: рыбы становится все меньше, тем более — трофейных экземпляров. Недавний сброс воды проредил маточное поголовье еще больше. Поклонники крючка и поплавка всю весну обменивались в соцсетях страшными кадрами. Причем территориально места разные, часто в разнесенных между собой на сотни километров уголках республики, а картина везде одна и та же — залежи мертвой рыбы, ставшей заложницей обмеления. Нерест как таковой не состоялся, потому что в самое важное для ихтиофауны время привычные места икромета превратились в сушу.

Но и это не все: качество самой воды с каждым годом ухудшается. Все чаще люди сообщают о непонятных, необычных и непривычных существах, случайно пойманных или вынесенных самой природой на берег. Уже привычным стало слово «мутация». И это не где-нибудь в местах, отравленных катастрофой на Чернобыльской АЭС, а в считающемся благополучным Поволжье.

Концентрация вредных веществ растет, обильные стоки, попадающие в водохранилище, благоприятны только для сине-зеленых водорослей, что каждый год в жаркую погоду бурно растут, а отмирая, насыщают воду токсинами, опасными для всего живого, в том числе и для человека. Многие тонны воды забираются, чтобы обеспечить потребность в воде городов и сел. Конечно, она чистится и доводится до принятых нормативов. Но насколько безопасна такая вода — вопрос открытый. И если известно, что токсины способны накапливаться в организме, не вымываясь из него, то может ли справиться с удалением из речной воды всего опасного технология ее очистки?

В стране стартовала новая федеральная программа по оздоровлению Волги. Уже не первая. Вопрос в том, что именно и в каком масштабе будет предпринято. Естественному оздоровлению самой реки и ее многочисленных притоков от миллионов тонн загрязняющих веществ, ежегодно сбрасываемых в их воды, мешают дамбы и плотины водохранилищ, не позволяющие течению вымыть всю попадающую в нее гадость. Урон наносят вырубка береговых полос лесов и застройка прибрежной зоны. На дне находятся тысячи затонувших судов. На что будет обращено первое внимание, где уже сейчас можно добиться результатов и сколько времени, сил и средств потребует программа — точного понимания пока нет.

Благие намерения, как это часто бывает, обернулись большими неудобствами, значительными затратами и все большим недовольством бизнеса так называемой «мусорной реформой». Фото Максима Платонова

Мусорная реформа

Благие намерения, как это часто бывает, обернулись большими неудобствами, значительными затратами и все большим недовольством бизнеса так называемой мусорной реформой. Небольшие офисы, ранее платившие за фактический объем производимого и вывозимого мусора, теперь вынуждены оплачивать не сам мусор, а нормативы с человека. А это по 1,5 кубометра или 156 кг на каждого в год. По 439 рублей за куб. Намусорил или нет — неважно. Гостиницы должны оплатить уже по 2 куба в год за человека, как и рестораны. Причем опять-таки неважно — работает ресторан круглые сутки или открывается, как рок-кафе или бар, лишь на несколько вечерних часов. Норма есть норма. Магазины, супермаркеты, киоски или торговые палатки — те уже платят за каждый квадратный метр, на котором, как подсчитали авторы реформы, в год должно производиться по 1,6 кубометра мусора.

Журналисты программы «7 дней» выяснили, что возможность договориться и вернуться к старой системе есть. Владелец мусороперерабатывающего завода в Набережных Челнах добился права оплачивать, как и прежде, не норму, а фактический объем. Но это — скорее единичный случай. Остальные, а это около 80% предпринимателей, или ждут, или согласились на нормативную оплату. Надолго ли?

Выборы перед выборами

В минувшее воскресенье по всей республике состоялись праймериз. Предварительное голосование, организованное «Единой Россией», стартовало на 460 счетных участках в 8 утра и продлилось 12 часов. В рейтинговом голосовании за поддержку татарстанцев боролись 222 кандидата. Победители и будут выдвинуты кандидатами уже на выборах в депутаты Госсовета РТ в сентябре этого года.

Одними из первых отдали свои голоса за однопартийцев руководители республики — президент Рустам Минниханов, председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие. Пришли к урнам известные спортсмены, деятели культуры. Серьезную активность проявили и граждане.

Для праймериз его организаторы отпечатали 800 тыс. бюллетеней. Каждый из тех, кто пришел на участки, мог отдать свой голос в поддержку нескольких кандидатов. В штабе «Единой России» отметили, что список кандидатов в сравнении с прошлым праймериз обновился вдвое. А вот за кого будет отдано больше голосов, покажет подсчет, который должен завершиться на этой неделе.

Суд Московского района Казани огласил приговор фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Адмирал». Фото Максима Платонова

В деле о пожаре в казанском торговом центре «Адмирал» поставлена точка

Суд Московского района Казани огласил приговор фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Адмирал». В марте 2015 года огонь, возникший по вине рабочих, ремонтировавших кровлю кафе, унес 19 человеческих жизней. Сотни предпринимателей потеряли все — товар, сбережения. Остались только кредиты, которые многие выплачивают до сих пор.

На скамье подсудимых — 12 человек: руководство предприятия «Серп и Молот», территория которого была переоборудована в торговый центр, и директор фирмы-арендатора, что ежемесячно собирал с предпринимателей за право торговать миллионы, но, как оказалось, ни налогов не платил, ни в пожарную безопасность не вкладывался, а также его замы, инспектор Госстройнадзора, которая не обратила внимания на то, что у торгового центра не было разрешения на перепрофилирование цехов в торговые залы, и на то, что само переоборудование было проведено с нарушениями. Свои сроки получили два бывших судебных пристава, что закрыли судебное производство, не убедившись, что владельцы бизнеса исправили нарушения. Все они проведут в колонии от 5 до 13 лет. От 4 до 6,5 года колонии получили и все пятеро рабочих, которые, не имея допуска к работе с открытым огнем, применили газовую горелку, что и привело к одной из наиболее масштабных трагедий в истории республики.

Приговор скинхедам

Суд присяжных Верховного суда РТ признал Романа Халилова и Руслана Архипова виновными в убийстве студента КФУ Махджуба Тиджани Хассана, приехавшего учиться в Казань из Республики Чад. В феврале 2017 года два парня насмерть забили темнокожего студента молотком и ножом. Причем пошли на преступление осознанно и даже после задержания не раскаялись в содеянном.

За решетку Халилов и Архипов пойдут не только за убийство, но еще и за семь уже подтвержденных фактов нападения на граждан, как сообщается в деле, «в связи с их неславянской внешностью», а также за создание устойчивого экстремистского сообщества. Еще два участника процесса, Адель Аскаров и Ростислав Малахов, признаны виновными в размещении в Сети материалов экстремистского характера.

Друзья и близкие Махджуба Тиджани Хасана в день его гибели провели у стен федерального университета акцию памяти. Перед зданием КФУ появилась картонная фигура погибшего студента с плакатом в руках, на котором было написано: «Совсем скоро отморозков будут судить. И я хочу, чтобы они понесли самое суровое наказание». В момент убийства Махджубу было всего 24 года.

Проведение Республиканского ифтара на площадке стадиона «Казань Арена» стало уже доброй традицией. Но никогда до этого момента он не собирал более 15 тысяч правоверных в одном месте. Фото Максима Платонова

Республиканский ифтар собрал 15 тысяч татарстанцев

«Впервые в истории Татарстана прошел ифтар на 15 тысяч человек. Возможно, что крупнейший в России», — такое сообщение, подкрепленное поздравлением всем мусульманам республики и России, разместил в своем «Инстаграме» муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Проведение Республиканского ифтара на площадке стадиона «Казань Арена» стало уже доброй традицией. Но никогда до этого момента он не собирал более 15 тысяч правоверных в одном месте. В том числе в нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, руководители муниципалитетов и крупных предприятий. Лучшим подтверждением тому, что в республике в мире живут представители разных национальностей и религий, стало и то, что вместе с друзьями-мусульманами, ифтар посетил секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко.

Ходьба по солнцу в честь Николы Летнего

Фольклорный фестиваль «Каравон» уже в 27-й раз собрал гостей в селе Русское Никольское. В этом году его участниками стали песенные, танцевальные, театральные и мастеровые коллективы и гости из Удмуртии, Башкирии, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Традиционно фестиваль притягивает на свою площадку тысячи гостей. Многие приезжают из соседних регионов. Все более популярным фестиваль становится и у иностранных туристов.

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 27 мая в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.