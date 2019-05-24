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Минниханов на закрытии WorldSkills в Казани признался, что здесь собрались лучшие из лучших со всей страны

20:56, 24.05.2019
Минниханов на закрытии WorldSkills в Казани признался, что здесь собрались лучшие из лучших со всей страны
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закрытия WorldSkills Russia признался, что здесь собрались лучшие из лучших, передает корреспондент «Реального времени».

— Мы грустим, потому что такой праздник заканчивается. Национальный чемпионат в Казани посетило огромное количество молодых людей нашей республики и гостей. Здесь лучшие из лучших со всей нашей страны. Вы — финалисты большого соревнования, кто-то сегодня первый, а кто-то — второй, но вы все равно — самые лучшие, — обратился к участникам Минниханов.

Министр просвещения Ольга Васильева напомнила, что Россия подключилась к всемирному движению профессионалов всего 7 лет назад, и уже в 2013 году заявила о возможности участия как главной площадки мирового первенства.

«На сегодняшний день самый главный результат — почти 200 компетенций. В этом чемпионате принимали участие молодые профессионалы от 16 до 22 лет, люди более старшего возраста — вы знаете, есть отдельное соревнование «Навыки мудрых», наши юные участники юниоры, которым меньше 16 лет, — отметила она и попросила поприветствовать учителей, без которых не было бы тех результатов, которых добились участники. — За каждым из вас и сидящим здесь стоит педагог, стоит мастер».

Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила, что уровня подготовки WorldSkills Russiа, как в Казани, до этого не было.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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