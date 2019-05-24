Минниханов на закрытии WorldSkills в Казани признался, что здесь собрались лучшие из лучших со всей страны

Президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закрытия WorldSkills Russia признался, что здесь собрались лучшие из лучших, передает корреспондент «Реального времени».

— Мы грустим, потому что такой праздник заканчивается. Национальный чемпионат в Казани посетило огромное количество молодых людей нашей республики и гостей. Здесь лучшие из лучших со всей нашей страны. Вы — финалисты большого соревнования, кто-то сегодня первый, а кто-то — второй, но вы все равно — самые лучшие, — обратился к участникам Минниханов.



Министр просвещения Ольга Васильева напомнила, что Россия подключилась к всемирному движению профессионалов всего 7 лет назад, и уже в 2013 году заявила о возможности участия как главной площадки мирового первенства.



«На сегодняшний день самый главный результат — почти 200 компетенций. В этом чемпионате принимали участие молодые профессионалы от 16 до 22 лет, люди более старшего возраста — вы знаете, есть отдельное соревнование «Навыки мудрых», наши юные участники юниоры, которым меньше 16 лет, — отметила она и попросила поприветствовать учителей, без которых не было бы тех результатов, которых добились участники. — За каждым из вас и сидящим здесь стоит педагог, стоит мастер».



Напомним, ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила, что уровня подготовки WorldSkills Russiа, как в Казани, до этого не было.

