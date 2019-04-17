Праймериз-2019: «Их закидывают как пробные шары, чтобы увидеть реакцию людей»

Мэры крупных городов выходят на избирательный подиум, чтобы на себе измерить уровень доверия к власти. В ауте может оказаться зеленодольский глава Александр Тыгин

Фото: Максим Платонов

Вслед за мэром Казани Ильсуром Метшиным, выдвинувшим свою кандидатуру на участие в праймериз, на «избирательный» помост поднялись главы крупных муниципалитетов. Вчера оргкомитет татарстанского отделения «Единой России» зарегистрировал кандидатами предварительного голосования на выборах в парламент мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и главу Елабужского района Геннадия Емельянова. Ожидается, что сегодня поступит заявка от мэра Нижнекамска Айдара Метшина. «У них нет выбора: татарстанские власти решили «замерить» уровень доверия населения к каждому из этих правителей, чтобы сделать оргвыводы перед осенними выборами в парламент», — отмечают источники, близкие к парламенту.

Мэры выходят на праймериз



Оргкомитет по проведению предварительных выборов в татарстанский парламент входит в новую волну зачисления кандидатов: «мэрскую». После того, как мэр Казани Ильсур Метшин публично объявил о желании выступить в предстоящем праймериз, остальные главы муниципалитетов вовремя подхватили прозвучавший сигнал и незамедлительно последовали его примеру.

Вчера около 14—15 часов была зарегистрирована заявка на участие в праймериз мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, а ближе к вечеру — от мэра Елабуги Геннадия Емельянова. К представительной мэрской компании сегодня присоединится и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. По сведениям «Реального времени», сегодня в оргкомитет должны привезти пакет документов нижнекамского главы, а сам он вряд ли лично приедет в Казань.

Собственно, дистанционно зарегистрировались на праймериз и остальные кандидаты, поскольку непосредственного присутствия при регистрации не требуется. Имеющийся кандидатский пул муниципалитетов дополнит сегодня и молодой глава Кукморского района Сергей Димитриев, который рулит им с 2014 года, занимая разные позиции в исполкоме. До этого первыми кандидатами от муниципальной власти стали глава Высокогорского района Рустам Калимуллин, руководящий районом с 2010 года, и глава Спасского района Камиль Ногаев, дважды становившийся руководителем района. На участие в предварительном голосовании выдвинулись 18 государственных служащих, из которых большая часть — представители муниципальной власти. До них такого звездного состава мэров на праймериз не наблюдалось. К 18.30 оргкомитет зарегистрировал 84 кандидата, сообщила пресс-служба ЕДР.

Не торопится подавать заявку разве лишь мэр Зеленодольска Александр Тыгин. Фото Олега Тихонова



Узнать, чем народ дышит

Пока ни один из мэров не прокомментировал желание участвовать во внутрипартийных выборах, за исключением Ильсура Метшина. Запрос «Реального времени» в мэрию Набережных Челнов остался пока без ответа. В мэрии Нижнекамска попросили дождаться факта регистрации оргкомитетом.

Между тем мэр Казани, похоже, выразил общую позицию. Накануне он объяснил выдвижение необходимостью получить обратную связь от населения и «сверить часы», что, по всей видимости, полезно будет узнать и остальным главам. При этом Ильсур Метшин напомнил, что он 13 лет возглавляет казанское отделение «Единой России», «и все преобразования, которые жители и гости нашей столицы видят, делаются во главе с нашим президентом Рустамом Миннихановым». «Мы не можем стоять в стороне, я решил принять участие в праймериз», — сказал Метшин, добавив, что «участие в предварительном голосовании — это очередная возможность услышать горожан».

Не торопится подавать заявку разве лишь мэр Зеленодольска Александр Тыгин. Отвечая на вопрос «Реального времени» о причинах нерешительности, он попросил не торопить события. «Всему свое время», — сказал он. По всей видимости, неторопливость с походом в оргкомитет связана с бунтами аварийщиков, которые буквально вчера атаковали здание Кабмина РТ. Волнения среди жителей Зеленодольска не только не утихают, а вспыхивают с новой силой, а в этой обстановке мэру близкого к Казани района трудно будет рассчитывать на высокий рейтинг.

Впервые праймериз «Единой России» пройдут по «открытой модели», то есть в выборах сможет принять участие население. Фото Максима Платонова

Счетные пункты раскинут по всему Татарстану

Напомним, что в преддверии выборов в региональный парламент татарстанское отделение «Единой России» приняло решение о проведении предварительного голосования по выборам кандидатов для формирования списка единороссов. Впервые праймериз «Единой России» пройдут по «открытой модели», то есть в выборах сможет принять участие население. Для голосования будут открыты счетные пункты практически в тех же местах, где бывают избирательные участки. Только их будет меньше. Их адреса определит оргкомитет. Выдвигаться может любой гражданин РФ, который достиг 21 года и не имеет судимости и активов за рубежом. Кандидатами могут стать только члены «Единой России» и беспартийные. Члены других партий выдвигаться не могут. Предварительные выборы пройдут 26 мая.

Измерить уровень доверия к власти в каждом муниципалитете

Очевидно, что главы муниципальных образований не оставят свои посты даже в случае достижения великолепных результатах голосования и не перейдут в Госсовет. Пресс-служба мэрии Казани уже заявила, что Ильсур Метшин не собирается оставлять свой пост. В этом же духе высказались в окружении мэра Нижнекамска. Источники, близкие к парламенту, утверждают, что «у них нет выбора: татарстанские власти решили «замерить» уровень доверия населения к каждому из этих правителей, чтобы сделать оргвыводы перед осенними выборами в парламент. Их закидывают как пробные шары, чтобы увидеть реакцию людей».

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин ранее говорил, что голосование придется проводить «в новых социально-политических условиях», в том числе на фоне недоверия избирателей к властям из-за пенсионной реформы. Но высказал предположение, что «желающих в предварительном голосовании в Татарстане ожидается значительно больше, чем прежде»: «Уже поступили десятки звонков, будет ли «Единая Россия» проводить предварительное голосование».

Фарид Мухаметшин ранее говорил, что голосование придется проводить «в новых социально-политических условиях», в том числе на фоне недоверия избирателей к властям из-за пенсионной реформы. Фото Максима Платонова

Интересно, что в праймериз до сих пор не зарегистрировались представители крупного бизнеса, которые занимают большинство мест в парламенте. Если сравнить действующий состав Госсовета и предвыборный, то это два разных лица парламента. По словам экспертов, у промышленников теряется интерес к региональному парламенту, и если они не будут выдвигаться на праймериз, то у них останется шанс избраться лишь самостоятельно. Впрочем, остается 13 дней до окончания регистрации кандидатов.