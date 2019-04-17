Праймериз-2019: «Их закидывают как пробные шары, чтобы увидеть реакцию людей»
Мэры крупных городов выходят на избирательный подиум, чтобы на себе измерить уровень доверия к власти. В ауте может оказаться зеленодольский глава Александр Тыгин
Вслед за мэром Казани Ильсуром Метшиным, выдвинувшим свою кандидатуру на участие в праймериз, на «избирательный» помост поднялись главы крупных муниципалитетов. Вчера оргкомитет татарстанского отделения «Единой России» зарегистрировал кандидатами предварительного голосования на выборах в парламент мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и главу Елабужского района Геннадия Емельянова. Ожидается, что сегодня поступит заявка от мэра Нижнекамска Айдара Метшина. «У них нет выбора: татарстанские власти решили «замерить» уровень доверия населения к каждому из этих правителей, чтобы сделать оргвыводы перед осенними выборами в парламент», — отмечают источники, близкие к парламенту.
Мэры выходят на праймериз
Оргкомитет по проведению предварительных выборов в татарстанский парламент входит в новую волну зачисления кандидатов: «мэрскую». После того, как мэр Казани Ильсур Метшин публично объявил о желании выступить в предстоящем праймериз, остальные главы муниципалитетов вовремя подхватили прозвучавший сигнал и незамедлительно последовали его примеру.
Вчера около 14—15 часов была зарегистрирована заявка на участие в праймериз мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, а ближе к вечеру — от мэра Елабуги Геннадия Емельянова. К представительной мэрской компании сегодня присоединится и мэр Нижнекамска Айдар Метшин. По сведениям «Реального времени», сегодня в оргкомитет должны привезти пакет документов нижнекамского главы, а сам он вряд ли лично приедет в Казань.
Собственно, дистанционно зарегистрировались на праймериз и остальные кандидаты, поскольку непосредственного присутствия при регистрации не требуется. Имеющийся кандидатский пул муниципалитетов дополнит сегодня и молодой глава Кукморского района Сергей Димитриев, который рулит им с 2014 года, занимая разные позиции в исполкоме. До этого первыми кандидатами от муниципальной власти стали глава Высокогорского района Рустам Калимуллин, руководящий районом с 2010 года, и глава Спасского района Камиль Ногаев, дважды становившийся руководителем района. На участие в предварительном голосовании выдвинулись 18 государственных служащих, из которых большая часть — представители муниципальной власти. До них такого звездного состава мэров на праймериз не наблюдалось. К 18.30 оргкомитет зарегистрировал 84 кандидата, сообщила пресс-служба ЕДР.
Узнать, чем народ дышит
Пока ни один из мэров не прокомментировал желание участвовать во внутрипартийных выборах, за исключением Ильсура Метшина. Запрос «Реального времени» в мэрию Набережных Челнов остался пока без ответа. В мэрии Нижнекамска попросили дождаться факта регистрации оргкомитетом.
Между тем мэр Казани, похоже, выразил общую позицию. Накануне он объяснил выдвижение необходимостью получить обратную связь от населения и «сверить часы», что, по всей видимости, полезно будет узнать и остальным главам. При этом Ильсур Метшин напомнил, что он 13 лет возглавляет казанское отделение «Единой России», «и все преобразования, которые жители и гости нашей столицы видят, делаются во главе с нашим президентом Рустамом Миннихановым». «Мы не можем стоять в стороне, я решил принять участие в праймериз», — сказал Метшин, добавив, что «участие в предварительном голосовании — это очередная возможность услышать горожан».
Не торопится подавать заявку разве лишь мэр Зеленодольска Александр Тыгин. Отвечая на вопрос «Реального времени» о причинах нерешительности, он попросил не торопить события. «Всему свое время», — сказал он. По всей видимости, неторопливость с походом в оргкомитет связана с бунтами аварийщиков, которые буквально вчера атаковали здание Кабмина РТ. Волнения среди жителей Зеленодольска не только не утихают, а вспыхивают с новой силой, а в этой обстановке мэру близкого к Казани района трудно будет рассчитывать на высокий рейтинг.
Счетные пункты раскинут по всему Татарстану
Напомним, что в преддверии выборов в региональный парламент татарстанское отделение «Единой России» приняло решение о проведении предварительного голосования по выборам кандидатов для формирования списка единороссов. Впервые праймериз «Единой России» пройдут по «открытой модели», то есть в выборах сможет принять участие население. Для голосования будут открыты счетные пункты практически в тех же местах, где бывают избирательные участки. Только их будет меньше. Их адреса определит оргкомитет. Выдвигаться может любой гражданин РФ, который достиг 21 года и не имеет судимости и активов за рубежом. Кандидатами могут стать только члены «Единой России» и беспартийные. Члены других партий выдвигаться не могут. Предварительные выборы пройдут 26 мая.
Измерить уровень доверия к власти в каждом муниципалитете
Очевидно, что главы муниципальных образований не оставят свои посты даже в случае достижения великолепных результатах голосования и не перейдут в Госсовет. Пресс-служба мэрии Казани уже заявила, что Ильсур Метшин не собирается оставлять свой пост. В этом же духе высказались в окружении мэра Нижнекамска. Источники, близкие к парламенту, утверждают, что «у них нет выбора: татарстанские власти решили «замерить» уровень доверия населения к каждому из этих правителей, чтобы сделать оргвыводы перед осенними выборами в парламент. Их закидывают как пробные шары, чтобы увидеть реакцию людей».
Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин ранее говорил, что голосование придется проводить «в новых социально-политических условиях», в том числе на фоне недоверия избирателей к властям из-за пенсионной реформы. Но высказал предположение, что «желающих в предварительном голосовании в Татарстане ожидается значительно больше, чем прежде»: «Уже поступили десятки звонков, будет ли «Единая Россия» проводить предварительное голосование».
Интересно, что в праймериз до сих пор не зарегистрировались представители крупного бизнеса, которые занимают большинство мест в парламенте. Если сравнить действующий состав Госсовета и предвыборный, то это два разных лица парламента. По словам экспертов, у промышленников теряется интерес к региональному парламенту, и если они не будут выдвигаться на праймериз, то у них останется шанс избраться лишь самостоятельно. Впрочем, остается 13 дней до окончания регистрации кандидатов.
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